Originaria di Sant’Agata di Militello (ME), abita a Modica da qualche anno per motivi di lavoro: fa la receptionist in uno studio dentistico. Valentina Pettineo, ieri sera è stata una delle concorrenti della sesta puntata de La Corrida, la trasmissione condotta da Amadeus, in onda il mercoledì su Nove.

Valentina ha raccontato ad Amadeus della passione del canto che coltiva sin da piccola; ha poi detto che ad iscriverla a “La Corrida” è stata sua mamma, che si chiama (sottolineando il legame con la sua terra d’origine) Sicilia.

In gara con “Fiesta” di Raffaella Carrà, la giovane donna siciliana ha cantato e ballato accompagnata dall’orchestra diretta dal maestro Leonardo De Amicis. La sua esibizione è stata apprezzata dal pubblico presente in studio, che ha il compito di “votare” le varie performance con applausi o con fischi. Valentina ha ricevuto solo applausi, ammessa così alla finale. Purtroppo non ha poi vinto la puntata.