Si è tenuto questa settimana, presso l’Ufficio Territoriale del Lavoro di Ragusa, un determinante incontro tra i rappresentanti della Funzione Pubblica Cgil, l’amministrazione comunale di Chiaramonte Gulfi e la Mecogest, azienda che gestisce l’appalto della raccolta differenziata. Obiettivo della riunione: aggiornare quanto discusso in una precedente seduta di settembre, durante la quale la Fp-Cgil aveva sollecitato la liquidazione delle spettanze legate alle premialità per i risultati positivi raggiunti nell’ambito della raccolta differenziata, come previsto dal capitolato speciale d’appalto. Al tavolo erano presenti il sindaco di Chiaramonte Gulfi, un rappresentante della Mecogest, i delegati della Funzione Pubblica Cgil e un rappresentante dei lavoratori. Il confronto, caratterizzato da toni collaborativi, è stato agevolato dalla mediazione del dottor Gianni Vindigni, direttore dell’Ufficio Provinciale del Lavoro di Ragusa. L’incontro ha permesso di definire le quote delle premialità spettanti sia alla ditta sia ai lavoratori, con una suddivisione chiara degli oneri: per il periodo 2018-2022 la responsabilità ricadrà sull’Organismo Speciale di Liquidazione (Osl), in considerazione dello stato di dissesto finanziario del Comune; dal 2023 in avanti, le spettanze saranno invece a carico dell’amministrazione. L’amministrazione comunale si è impegnata a liquidare con sollecitudine le somme di propria competenza e a interloquire con l’Osl per accelerare i pagamenti relativi ai periodi precedenti. “Questo accordo, hanno dichiarato, rappresenta un passo significativo verso la soluzione di una questione che, fino ad oggi, era rimasta irrisolta. Si tratta di una intesa un importante per il riconoscimento del lavoro svolto dai dipendenti coinvolti nella raccolta differenziata e un segnale positivo per il futuro”.