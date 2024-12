Finisce questa sera la “settimana terribile” della Passalacqua che ha affrontato due partite in casa (domenica e mercoledì) ed ora giocherà nell’anticipo odierno contro la Pallacanestro Vigarano. Il match valido per l’undicesima giornata del campionato di serie A2 femminile Lbf Techfind, in programma al Palavigarano di Vigarano Mainarda, avrà inizio alle 19,30 e sarà arbitrato dai signori Davide Mario Silvio Quadrelli di Cassano Masnago (Varese) e Jacopo Spinelli di Cantù (Como). Ragusa, numeri alla mano, si sta rivelando come l’attacco più prolifico del girone B del campionato di Serie A2 femminile; 699 punti messi a segno, rispetto ai 462 di Vigarano, squadra ancora a zero punti in classifica. La Passalacqua si reca nel Ferrarese dopo aver schiacciato – con la vittoria ottenuta dopo un supplementare contro Vicenza – la sconfitta di qualche giorno prima contro Roseto. “Nell’incontro di mercoledì – dice coach Mara Buzzanca – sottolineo la responsabilità che ogni singola giocatrice è stata in grado di prendersi in momenti molto complicati sia per il peso psicologico della sconfitta di Roseto sia per l’inerzia a favore di Vicenza”. La Passalacqua è considerata una delle società meglio attrezzate e per gran parte delle ‘avversarie’ è una delle squadre da battere. “Ed è anche per questo che in squadra e con le singole, il lavoro di preparazione è allenarle anche a mettere in atto scelte di attacco e difesa che, partendo dal piano partita, creino spazi e occasioni – conclude coach Buzzanca -. Andiamo a Vigarano, forti anche delle nuove consapevolezze”.