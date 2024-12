Tra Pvt e United Volley Pomezia ha vinto la squadra più forte. Era questo il sentire comune sugli spalti del Geodetico al termine della decima giornata di campionato che ha visto il ritorno davanti ai propri tifosi di coach Luca D’Amico e di Beatrice Meniconi. Netta la differenza di valori in campo testimoniata anche dai numeri. Pomezia è alla sesta vittoria consecutiva, è la prima inseguitrice della battistrada Fasano e può contare su elementi di assoluto valore come Frasca e Mazzoleni (solo per fare due nomi) che rappresentano un lusso per la categoria. Modica è una squadra costruita per un altro tipo di campionato che deve riassorbire il cambio tecnico e ancora senza quell’elemento che è stato il fiore all’occhiello dell’ultimo mercato estivo, Nicol Giombini il cui rientro sembra avvicinarsi sempre di più. Insomma le prospettive sono buone anche in considerazione della prova offerta contro le laziali che, al netto del divario tecnico, ha visto la Pvt giocare alla pari e a tratti essere anche superiore. Come nel primo set quando Poles e Meniconi trascinano le sue ad un avvio shock: 18-12. Pomezia sembra un vecchio diesel che ha bisogno di tempo per entrare in temperatura e funzionare bene.

Una lunghissima serie in battuta di Frasca riporta il punteggio sulla parità (19-19) e da lì punto a punto. Vincono le biancorossoblù 25-23 facendo esaltare il Geodetico. Dopo il successo aul Casal de’Pazzi ed il primo set è lecito sognare. A maggior ragione dopo l’inizio del secondo parziale (5-1). E’ qui che Mazzoleni (che centrale!) e compagne ingranano la marcia. Da lì in poi il match diventa a senso unico. Grazie ad una ottima Gay (MVP di giornata) in ricezione e difesa, gli attacchi di volta in volta di Frasca, Felappi e Liguori sono inarrestabili per il muro modicano. 11-16 si trascina fino alla fine, nonostante il colpo di reni alla fine del set terminato con il punteggio di 19-25. Stesso risultato del terzo con andamento speculare. La Pvt è irriconoscibile, Pomezia chiude tutti i varchi agli attacchi modicani e arriva a scavare un solco profondo 12-20. Anche qui in sussulto della padroni di casa riporta il risultato in bilico (19-23) ma è troppo poco per questo Pomezia. Il quarto parziale inizia come gli altri, ovvero con una PVT in grande spolvero grazie alla regia di Michela Brioli e all’ottima prestazione di Elena Ferrantello. 6-1 è il parziale di apertura, poi ridotto a 7-5 quando Gasparroni prende un rosso per proteste dopo un suo attacco visibilmente toccato ma visto fuori dall’arbitro. Il punteggio, a differenza degli altri set, rimane in bilico fino al 18-18. Due errori gratuiti consecutivi delle modicane (una palla che spiove dall’alto lasciata cadere giù ed un attacco steccato nettamente) segnano la differenza. Pomezia vince 25-20. Modica rimane a secco di punti ma con la consapevolezza che con un po’ più di attenzione può giocarsela alla pari anche con squadre più attrezzate.

Pvt Modica – United Volley Pomezia 1-3 (25/23, 19/25, 19/25, 20/25)

MODICA: Gasparroni 8, Poles 13, Palazzi 4, Brioli 3,Meniconi 18, Carnazzo 8, Lucescul 2, Ferrari1, Sansò , Lo Iacono, Giombini NE, Gatta NE, Ferrantello LIB. All. D’Amico

Pomezia: Felappi 10, Frasca 15, Viglietti 7, Liguori 10, Mazzoleni 13,Oggioni 6, Cinotti, Farelli, Licata, Prati, De Matteis NE, Casini NE, Di Vincenzo NE, Gay LIB. All: Dagioni

Arbitri: Galletti(Catania) Lunardi (Palermo)