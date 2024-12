E’ il fine settimana che si annuncia più bello e intenso. Per dare vita a una magia che non si può spiegare, una magia che profuma di festa e incanto e che si può sperimentare pienamente solo a Ragusa Ibla. Dal 20 al 22 dicembre, un nuovo fine settimana pieno zeppo di imperdibili appuntamenti che faranno tornare tutti bambini. Gli eventi ricorrenti sono già risultati molto apprezzati dai visitatori: Christmas village, mercatini di Natale, il trenino di Babbo Natale, La Via dei presepi e il Giardino incantato. Chi non ha ancora avuto modo di visitarli, non sa che cosa si è perso. Anche perché al Christmas village ci sarà un ospite da non perdere, un ospite dolcemente indesiderato. Stiamo parlando del Grinch che sarà presente assieme a Babbo Natale e quindi, durante gli orari di apertura, cercherà di animare ancora di più la visita di chi sarà chiamato ad andare alla ricerca dello spirito natalizio. Venerdì alle 19, poi, ci sarà l’aperitivo ruspante a base di ricotta e salsiccia all’Antico mercato. Si prosegue sabato, sempre all’Antico mercato, alle 16,30, con l’officina artigianale di Natale, laboratori artistici per bambini. Sabato 21 e domenica 22 alle 18,30, in piazza Duomo, Natale in danza con la scuola accademica “Progetto danza” di Saveria Tumino. E, ancora, organizzata da Ragusacentro, ci sarà, sabato alle 19, all’Antico mercato, l’aperitivo di quartiere, una speciale opportunità di socializzazione gustando buon cibo. Sabato, quindi, alle 19,30, al teatro Falcone Borsellino, l’inaugurazione de La porta dei sogni, la mostra pittorica “Le stelle di Malìa”, con sei artisti. La mostra sarà visitabile ogni sabato e domenica dal 21 dicembre al 6 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Tornano, al Giacomino store, domenica alle 11,30, i racconti con Babbo Natale, un’antologia tra fiaba e realtà per ricordarci la magia della festa più amata. Al teatro Donnafugata, domenica, alle 16,30 e alle 18,30, il Canto di Natale, a cura di officine teatrali QuintArmata. Domenica, alle 16,30, all’Antico convento, Natale goloso, la cucina per i piccoli chef. Un appuntamento straordinario assolutamente da non perdere e rispetto a cui è consigliabile prenotare perché il numero delle postazioni è limitato. Torna, domenica, dalle 17 alle 21, il presepe popolare di Carmelo Scalone, in via XI febbraio 40. Domenica 22 dicembre, inoltre, Giochi per i grandi, vale a dire aperitivi con giochi e laboratori, dalle 19 all’Antico mercato. Interessante, domenica, sempre dalle 19, l’iniziativa Alla ricerca del Natale nell’arte iblea, una passeggiata con partenza da piazza Cappuccini, a Ragusa superiore. Sarà guidata da don Giuseppe Antoci, responsabile dell’ufficio diocesano per i Beni culturali. A completare le varie iniziative, domenica 22 dicembre, alle 19,30, al teatro Falcone Borsellino, il cineforum “Fine/inizio” La porta dei sogni.