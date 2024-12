Momento conviviale ricco di entusiasmo, l’altra sera, in un noto locale di Ragusa, per i componenti del comitato provinciale Csen Ragusa guidati dal presidente Sergio Cassisi, che è anche componente della direzione nazionale. Erano presenti i responsabili provinciali delle varie discipline sportive oltre ai delegati di settore che hanno avuto modo di intrattenersi sul bilancio di un anno di attività nei rispettivi ambiti, illustrando i passi in avanti che l’ente di promozione sportiva ha compiuto sul territorio ibleo. Il presidente Cassisi ha messo in evidenza con la consueta preparazione quali sono gli adempimenti a cui le Asd e le Ssd dovranno ottemperare in ossequio alle modifiche normative vigenti mettendo in rilievo che è stata formata una rete di commercialisti in ambito provinciale in grado di garantire, in convenzione, un adeguato supporto a tutte le realtà associate. Poi, Cassisi ha chiarito che, ancora una volta, Csen risulta essere l’ente di promozione sportiva di gran lunga con il maggiore numero di associati della provincia di Ragusa.

“Nonostante i lacci e lacciuoli imposti dalla normativa vigente – sottolinea Cassisi – possiamo senz’altro dire che l’attività, nelle varie discipline, continua a fervere e questo è motivo di orgoglio per tutti noi. Tutto ciò, infatti, nonostante la morìa di associazioni che non sono riuscite a farcela dopo il critico periodo della pandemia. Alla data di oggi, il numero di associazioni sportive ed enti del terzo settore aderenti al Csen in provincia di Ragusa è di 216. Stiamo parlando di numeri di assoluto valore che, non a caso, in rapporto alla popolazione residente, ci pongono al primo posto in Sicilia e tra i primi in Italia, seguendo, tra l’altro, l’andamento del nostro ente che, anche a livello nazionale, risulta essere di gran lunga il più gettonato rispetto agli altri eps. Anche stavolta, esprimo grande soddisfazione per il supporto ricevuto dai miei collaboratori. Formiamo una grande squadra e credo che i risultati lo testimonino. Abbiamo l’obbligo di proseguire lungo questa stessa strada perché sono convinto che potremo toglierci ulteriori soddisfazioni”. A giorni, inoltre, sarà predisposto il calendario degli eventi che caratterizzeranno il 2025 e che si annuncia molto interessante per la promozione sportiva a livello territoriale.