È raro che l’approvazione di un atto amministrativo registri commozione in un’aula consiliare.

È successo ieri sera a Scicli, al termine di una seduta di consiglio durata quasi sei ore, alla fine della quale il massimo consesso cittadino ha approvato il Bilancio di previsione 2025-27 entro i termini di legge, un fatto che non accadeva da oltre un decennio.

Con i voti favorevoli della maggioranza e del consigliere Marco Lopes, l’astensione delle consigliere Caterina Riccotti e Marianna Buscema, il Bilancio è stato approvato con un applauso corale dell’aula.

Un risultato storico perché da moltissimi anni non accadeva che il Bilancio venisse approvato nell’anno precedente a quello di competenza.

Un lavoro amministrativo enorme, compiuto da tutti gli uffici del Comune, coordinato dall’ufficio Ragioneria diretto dalla dottoressa Maria Grazia Galanti e favorito dalla giunta presieduta dal sindaco Mario Marino grazie al silente lavoro dell’assessore Cettina Portelli.

Anche le opposizioni hanno riconosciuto la straordinarietà del fatto, tributando merito alla giunta e agli uffici.

Ma un altro ruolo importantissimo è stato svolto dai revisori contabili, che ieri sera hanno chiuso il loro mandato sindacale, prodighi di consigli e suggerimenti in questi anni.

Da un punto di vista amministrativo l’approvazione del bilancio significherà che il Comune non opererà più in dodicesimi ma potrà impegnare risorse per manutenzione strade, verde pubblico, messa in sicurezza di costoni rocciosi e patrimonio culturale. In questo senso uno degli interventi imminenti riguarda la chiesetta rupestre di San Pietro e la salita per il colle di San Matteo.

Sono circa 100 i milioni del movimento finanziario gestito dal nuovo Bilancio che l’assessore Cettina Portelli ha definito “prudente ma strategico da un punto di vista politico”.

E proprio l’assessore Portelli ha ringraziato la maggioranza consiliare per la compattezza dimostrata, la presidente del consiglio Desirè Ficili, gli uffici, Ragioneria e tutti gli altri uffici comunali, i revisori, per il grande lavoro svolto per la salute dell’Ente.