Con l’approssimarsi delle festività natalizie, periodo in cui aumenta la domanda di prodotti ittici, la Direzione Marittima di Catania – Guardia Costiera ha avviato l’operazione “e-Fishing”. L’iniziativa si inserisce nel Piano Operativo Annuale 2024, definito dalla Cabina di Regia istituita presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ed è coordinata a livello nazionale dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. L’obiettivo è contrastare pratiche illecite nel settore ittico, che oggi si manifestano anche attraverso nuovi canali digitali, garantendo così la qualità dei prodotti destinati ai consumatori, la tutela delle risorse marine e la leale concorrenza tra gli operatori.L’operazione “e-Fishing”, attiva su scala nazionale e in corso fino a gennaio 2025, si è sviluppata in due fasi principali: 1.: Monitoraggio mirato del territorio, con particolare attenzione ai social media e alle piattaforme di e-commerce, per identificare potenziali attività illecite. 2.: Controlli sul campo, pianificati sulla base dei dati raccolti, per contrastare la pesca illegale e verificare il rispetto delle normative.L’operazione si concentra sulla tutela del prodotto ittico italiano e sul contrasto a pratiche fraudolente che compromettono la qualità del pescato e la concorrenzaleale. Tra le attività monitorate vi sono: • Importazione e commercio di prodotti ittici da paesi terzi non conformi alle normative. • Pesca e vendita di specie vietate o prive di tracciabilità. • Utilizzo di canali non convenzionali, come social network ed e-market, per promuovere e vendere prodotti ittici in modo illecito. L’obiettivo finale è garantire che sulle tavole italiane arrivino prodotti sicuri e certificati, salvaguardando l’ambiente marino e il mercato ittico nazionale.L’operazione complessivamente ha coinvolto finora oltre 350 militari e più di 120 mezzi terrestri e aeronavali della Guardia Costiera, sotto il coordinamento del Centro di Controllo Area Pesca (CCAP) della Sicilia orientale. Ad oggi, sono stati effettuati circa, che hanno portato a: •, tra amministrative e penali;•sequestrati. •di sanzioni. •sequestrato. L’operazione che ha visto anche il coinvolgimento della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo, con il supporto dell’Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti, si è dimostrata un’efficace iniziativa per il contrasto delle pratiche illecite nel settore ittico. Con il coinvolgimento di oltre 20 militari e l’impiego di 3 mezzi terrestri e navali, il personale ha garantito un servizio di vigilanza attivo, sotto il coordinamento del Centro di Controllo Area Pesca (CCAP) della Sicilia orientale. Nel corso dell’operazione, sono stati effettuati circa 100 controlli, che hanno portato ai seguenti risultati: •di tipo amministrativo •di sanzioni •sequestrato.Nel corso dell’anno, la Guardia Costiera di Pozzallo, ha altresì svolto nel proprio compartimento di competenza oltresia in mare che a terra, prevenendo l’immissione sul mercato circa diirregolare e comminando sanzioni per un totale di oltrenonché provveduto al sequestro dida pesca di cui. L’impegno costante della Guardia Costiera mira a garantire una filiera ittica sicura e trasparente, tutelando i consumatori, l’ambiente marino e il lavoro degli operatori onesti.