E’ una Virtus in crescita, nonostante i patemi fisici e i risultati sfortunati, quella che si presenta ad Agrigento, nel giorno di Santo Stefano, per andare alla ricerca della vittoria numero 4 in campionato. Si gioca alle 18. Quattro (di cui tre in casa) sono le vittorie di fila della Moncada Energy, reduce dal successo su Omegna e da un ottimo periodo di forma, nonostante il crac al ginocchio di Samuele Miccoli. La formazione di coach Quilici, dopo un avvio complicato, ha agganciato il treno di metà classifica grazie alla produzione offensiva di Piccone (14,8 punti di media), ben coadiuvato da Gabriele Romeo (ex Latina, aggregato da un mese) e dalla sostanza dei due veterani: Albano Chiarastella (per lui 9,3 rimbalzi di media) e Nicolas Morici.

La Virtus monitora le condizioni di Zan Kosic, che ha saltato l’ultima gara con Capo d’Orlando a causa di un risentimento muscolare che ha consigliato allo staff medico un turno di riposo. Nonostante la seconda sconfitta al fotofinish (sette giorni prima il k.o. con Saronno), la Virtus sta facendo progressi importanti: “Domenica scorsa abbiamo meritato molto di più rispetto al passato – dice coach Lia Valerio – e non mi riferisco solo alla gara con Saronno, ma a buona parte del campionato. S’è vista una grande coesione e non ci siamo disuniti nei momenti difficili. Anche se ne abbiamo avuti tanti, ma siamo stati bravi a mascherarli. Da una prestazione del genere ci si aspetta un risultato positivo, ma possono arrivarne di negativi. Il fatto è che se arriva un risultato negativo dopo una prestazione del genere devi imparare ad accettarlo e a ripetere quel tipo prestazione. Sarebbe inaccettabile ciò non accadesse. La sfida di Agrigento, per fortuna, arriva subito”.

La partita contro la Fortitudo, valida per la penultima giornata d’andata della Serie B Old Wild West, si gioca giovedì pomeriggio al PalaMoncada di Porto Empedocle (AG) con inizio alle ore 18. Sarà trasmessa in diretta streaming sul sito e sull’App LNP Pass. Arbitreranno Rubera di Bagheria e Lipari di Marsala.