Ci sta provando il Grinch a rubare la magia del Natale. Ma con quale speranza di riuscirci? Oppure si lascerà conquistare dall’affetto dei bimbi che lo adorano? Per chi vuole scoprirlo, basta recarsi sino al 31 dicembre a Ragusa Ibla dove continua un periodo particolarmente fortunato grazie all’intuizione del Ccn Antica Ibla che, con il supporto dell’amministrazione comunale, sta facendo registrare numeri molto interessanti per quanto riguarda i visitatori. “Molti provenienti dalla altre città siciliane e pure dall’estero – sottolinea il presidente del Ccn, Daniele La Rosa, a nome del direttivo – e non dobbiamo dimenticare che il sold out di ieri, ad esempio, è frutto di un passaparola positivo da parte di tutti coloro che ci sono venuti a trovare che hanno rappresentato il miglior veicolo di promozione per le numerose iniziative che, quest’anno, sono state predisposte nella città antica”.

Dal Grinch, appunto, che è possibile, dalle 16, trovare al Christmas village al San Vincenzo Ferreri, e non solo, ma anche i mercatini di Natale al Giardino ibleo che, poi, durante il periodo serale, si trasforma in un vero e proprio luogo di fiaba. Sono riproposti anche il trenino di Babbo Natale e La Via dei presepi, senza dimenticare, in piazza Duomo, le note di Natale Christmas edition e gli elfi erranti dalle 16,30 alle 18,30 di sabato. Tra le novità di domani da segnalare il monologo sulla bellezza che alle 21 sarà tenuto da Michele Arezzo al teatro Falcone Borsellino, il concerto d’organo al duomo di San Giorgio che si terrà sempre domani ma alle 19 senza dimenticare, sabato e domenica, alle 18, il Fake tour Christmas edition, in pratica sette guide, ognuna in un angolo speciale tra San Giorgio e il Giardino ibleo, attendono di svelare i loro racconti. Sono naturalmente numerose altre le iniziative che è possibile visionare sui social senza dimenticare che ci si emozionerà incontrando il Grinch al Christmas village, un’occasione speciale per grandi e piccini che potranno regalarsi un sogno. Predisposto anche un servizio navetta a pagamento Hybus Verde dalle 16 all’1,40 e Hybus Rossa dalle 19,15 all’1,40 da piazza del Popolo al Santissimo Trovato nei giorni 28 e 29 dicembre, 1, 4, 5 e 6 gennaio dalle 16.00 all’01,40. Insomma, la festa continua.