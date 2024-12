I gruppi consiliari “IdeAzione” e “Comiso Vera” esprimono apprezzamento per l’approvazione della Legge di Stabilità regionale che prevede, tra l’altro, misure e stanziamenti importanti a favore degli Enti locali. Circa 700 milioni di euro: 350 milioni sul fondo ordinario per i Comuni, 115 milioni sul Fondo investimenti per i Comuni, 105 milioni sul fondo per le ex Province e un fondo di 4,5 milioni per incentivare i Comuni virtuosi nella riscossione dei tributi locali. Atri fondi sono previsti per gli enti in crisi economico-finanziaria, per le comunità alloggio per i disabili psichici e per il trasporto degli studenti pendolari.

In particolare a Comiso verranno finanziati interventi di promozione turistica e culturale, viene assegnato un contributo per l’acquisto della Cartiera Diana, fondi per la riqualificazione del Cimitero, del campetto dell’Antica Stazione, per la manutenzione straordinaria di caditoie e marciapiedi, per l’illuminazione pubblica delle contrade, per la riqualificazione e la copertura degli spalti dello Stadio comunale, per i lavori di rifacimento e ammodernamento della via degli Aragonesi. L’aeroporto godrà di un contributo di 3 milioni annui per il triennio 2025-2027 che sarà utilizzato per la promozione delle rotte.

Un insieme di risorse utili a potenziare l’attività di un’amministrazione fortemente impegnata nell’opera di ammodernamento della città. Ringraziamo l’on. Giorgio Assenza per il lavoro svolto, il Parlamento siciliano e la Giunta regionale per le tante misure volte al sostegno degli Enti locali, al potenziamento dei servizi, alla crescita della Sicilia.