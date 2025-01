Conferenza stampa (nella foto) questa mattina nei locali di Viale del Fante per l’onorevole Ignazio Abbate che ha presentato gli emendamenti contenuti nella manovra finanziaria regionale recentemente approvata, destinati al Libero Consorzio di Ragusa. Otto interventi per un totale di 1.660.000 che comprendono promozione turistica del territorio, manutenzioni stradali, sport e attività culturali varie. “Vorrei ringraziare per la collaborazione sia il commissario Valenti che il direttore Rosso con i quali abbiamo un costante e proficuo dialogo a 360° che sta portando e continuerà a portare risultati concreti per tutto il territorio provinciale. Con questi nove emendamenti, oltre quelli destinati ai singoli comuni, pensiamo di aver toccato tanti aspetti della realtà provinciale che avevano bisogno di sostegno”. Grande spazio alla promozione turistica grazie ai 200.000 euro destinati al Food Mama Festival, il festival della gastronomia della Sicilia Sud – Orientale che toccherà Modica, Ispica, Scicli, Vittoria e Chiaramonte Gulfi. Sempre nell’ottica della promozione del territorio rientrano i 100.000 stanziati per le emittenti provinciali a livello regionale presenti anche su piattaforma satellitare e i 190.000 per ospitare una delle quattro tappe gold del campionato italiano di beach volley a Marina di Modica. Per la prima volta la FIPAV ha infatti portato a quattro il numero delle tappe anziché le canoniche tre per accogliere la tappa iblea. Un capitolo fondamentale è quello delle manutenzioni. Grazie ad una doppia voce di 170 mila euro cadauno si realizzeranno due impianti di illuminazione pubblica nelle zone di S.Giacomo e di Scicli. Un altro doppio finanziamento da 600 mila euro totali servirà per effettuari lavori di manutenzione stradale nelle zone maggiormente danneggiate dagli agenti atmosferici. 200 mila euro per la manutenzione meccanica straordinaria e l’efficientamento energetico delle torri faro dello stadio di Vittoria. E infine 30 mila euro per attività culturali varie. La provincia di Ragusa è tornata ad essere protagonista nel panorama regionale grazie al lavoro del sottoscritto e degli altri miei colleghi onorevoli, ognuno per le proprie possibilità. Mi preme ringraziare sia i colleghi di maggioranza che di opposizione poiché hanno votato tutti unanimemente i provvedimenti in questione”.