“Siamo chiamati ad affrontare le grandi priorità determinate dagli investimenti da compiere sul sistema delle infrastrutture. Ecco perché diciamo che bisogna, anche in provincia di Ragusa, accelerare gli investimenti del Pnrr e dei fondi strutturali per cui è necessario investire su strade, autostrade, porto, aeroporto, ferrovie e sulla logistica intermodale. Una grande opera strategica come il Ponte sullo Stretto può rappresentare un ulteriore elemento aggiuntivo in grado di determinare processi di crescita e di sviluppo pure per il territorio ibleo”. E’ quanto sostiene il segretario generale dell’Ust Cisl Ragusa Siracusa, Giovanni Migliore (nella foto), a proposito delle aspettative dell’area iblea per il 2025. “Una realtà con numeri interessanti, come le recenti statistiche e classifiche testimoniano – sottolinea il segretario – e che però non può dormire sugli allori ma che, al contrario, deve cercare di intercettare tutte le opportunità offerte dagli stanziamenti regionali, nazionali ed europei, provando, per quanto possibile, a farsi trovare pronto come territorio. Un’area, quella iblea, che deve continuare a investire su ricerca e innovazione anche per quanto riguarda il comparto agroalimentare, aprendosi a una serie di sfide sempre più interessanti per lo sviluppo. Un’area che, soprattutto, deve cercare di fare quadrato per sanare tutta una serie di questioni irrisolte, a cominciare dal definanziamento del tratto autostradale della Modica-Scicli. Nel 2025, inoltre, occorrerà spingere per accelerare i lavori della Ragusa-Catania senza dimenticare di avere riscontri che faranno compiere qualche piccolo passo in avanti sull’utilizzo della rete ferroviaria che, come sappiamo, rispetto ad altri territori del Sud Italia, sconta ritardi atavici. Occorre trovare le giuste soluzioni per consentirne una migliore fruizione all’utenza. Senza dimenticare l’aeroporto di Comiso e il porto di Pozzallo che dovranno essere rilanciati senza se e senza ma, con l’ausilio anche dei fondi che la Regione ha messo a disposizione in un caso attraverso la Camcom del Sud Est e nell’altro tramite l’Autorità portuale”. “Ci rendiamo sempre più conto che in questa piccola grande provincia – continua il segretario Migliore – non manca niente e che, però, il fatto di non riuscire a mettere a sistema queste risorse preziose costituisce un grosso limite. Dobbiamo cercare di superare questa fase di impasse e trovare nuove occasioni di confronto che ci consentano di guardare al prossimo futuro con fiducia. Dobbiamo sempre essere capaci di interfacciarci alle nuove opportunità che ci sono offerte dai mercati. In questo senso, una sfida da vincere è quella della riconversione di Versalis. Ma ciò potrà accadere solo se con la politica si riuscirà a parlare una lingua univoca e, soprattutto, se si avvierà un confronto il più possibile proficuo stante il fatto che il tempo ormai è scaduto e quindi è necessario adesso prendere le decisioni adeguate. Siamo convinti che soltanto così si potrà procedere lungo la direzione da tutti auspicata che è quella di una crescita sostenibile di un territorio che ha ancora molte pagine da scrivere. E la Cisl continuerà ad essere a fianco di chi si occuperà di portare avanti questo percorso per come ce lo siamo immaginati”.