Torna una manifestazione che aveva già riscosso grande interesse e che, quest’anno, è stata ulteriormente arricchita nei particolari per richiamare ancora più persone. Stiamo parlando dell’iniziativa denominata “Sulla via della cometa” che, giunta alla terza edizione, è promossa dalla parrocchia Sacro Cuore di Ragusa con il supporto del Comune e di alcuni sponsor privati. In particolare, nella giornata dell’Epifania, dunque lunedì 6 gennaio, ci si ritroverà per dare accoglienza all’arrivo dei Magi a cavallo. Raduno in piazza Libertà alle 10 del mattino. Il corteo, poi, che sarà animato anche dai Tamburi imperiali di Comiso, sfilerà lungo viale del Fante, via Carducci, via Archimede e, quindi, viale dei Platani sino a raggiungere la chiesa. Qui, oltre a regali per bambini, ci sarà la possibilità, per i partecipanti, della degustazione di salumi, formaggi, biscotti e vino. E’ prevista la partecipazione di numerosi fedeli e visitatori. «Un appuntamento – spiega il parroco, il sacerdote Marco Diara – che nelle precedenti due edizioni è stato contrassegnato da notevole interesse e che speriamo possa essere ulteriormente replicato nel corso di questa annata visto che abbiamo provveduto ad affinare ancora di più una iniziativa meritevole della massima attenzione». L’appuntamento è stato seguito con grande interesse, nelle edizioni precedenti, dagli appassionati. E, naturalmente, si spera di replicare anche quest’anno in termini di presenze con la sicurezza che si possa arrivare a tagliare un traguardo degno della massima considerazione.