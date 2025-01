Inizia bene il 2025 per lo Scicli Social Club. Match winner Manuel Carbone.

Ecco il tabellino:

SCICLI SOCIAL CLUB – CUS PALERMO B 42-27 (pt 19-14).

SCICLI SOCIAL CLUB: Occhipinti Gioele, Marino (2), Ballaera (5), Vaccaro (3), Ficili (5), Carbone (10), Causarano, Ciavorella (5), Drago (3), Nakoue (7), Martino (1), Costa (1), Sammito, Occhipinti Antonino. Allenatore: Luca Ammatuna.

CUS PALERMO B: Casula, Corsetti (6), Alfano E. (5), Cipollina (8), Alfano G., Alessandretto (1), Cirrito (2), Agnetta (3), Giuffrida (2), Bonaccorso.

Allenatore: Claudio Provenzano.

ARBITRI: Manuele e Castagnino.

E’ iniziato sotto i migliori auspici il 2025 per lo Scicli Social Club che ha battuto il Cus Palermo B, che gli consente di guardare i prossimi impegni con un ritrovato entusiasmo, dopo il tribolato mese di dicembre. Cuore e determinazione per la compagine gialloverde, che dopo un avvio di gara opaco, in cui ha pasticciato con ben sei palle perse in transizione, ha avuto ragione, in modo netto, della giovane squadra palermitana quasi a voler cancellare le nuvole nere che si erano addensate qualche settimana fa. Il neo coach Ammatuna con una naturale rotazione degli atleti in panchina è riuscito a scuotere l’andamento della partita, andando al riposo, già con il parziale di 19-14. Nei minuti finali della partita si è registrato, anche, l’esordio stagionale del promettente under Giuseppe Vaccaro, che ha risposto con ben tre reti di ottima fattura.

Laconico il commento del presidente Carmelo Ficili al termine dell’incontro: “Prendo atto del risultato che ci dà linfa per andare avanti, ma bisogna continuare a lavorare ancora tanto per evitare alcuni errori banali evitabilissimi”.