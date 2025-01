Apprensione sabato sera in centro storico per la presunta perdita di gas metano. L’allarme era stato lanciato dai residenti di via Muriana, arteria adiacente le vie Vittorio Veneto e Stazione. E’ subito intervenuta una pattuglia della polizia locale, con il vice comandante Giorgio Ruta che ha monitorato la situazione anche durante le operazioni di controllo dei vigili del fuoco arrivati in pochi minuti direttamente dal comando provinciale di Ragusa, dal momento che i colleghi di Modica erano impegnati in un altro intervento a Marina di Modica. I pompieri hanno effettuato i dovuti controlli, unitamente al tecnico del gasdotto nel frattempo intervenuto con un proprio rilevatore, senza riscontrare perdite dalla conduttura. Le operazioni sono proseguite per circa un’ora, mentre la strada è stata interdetta al transito dei veicoli a scopo precauzionale. Allo stato non è stata riscontrata nessuna fuga di gas e si ipotizza dunque una perdita trascurabile proveniente da qualche caldaia di un’abitazione privata. I vigili del fuoco hanno controllato anche alcune auto alimentate a gas parcheggiate nella zona, ma anche in questo caso senza alcun riscontro. L’allarme è dunque rientrato intorno alle 21.