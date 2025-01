Gli istituti comprensivi di Modica “Raffaele Poidomani”, “Carlo Amore” e “Santa Marta” avranno in dotazione un pullman da 50 posti a testa. I mezzi saranno acquistati grazie ad un emendamento all’ultima finanziaria presentato dall’onorevole Ignazio Abbate (nella foto con le tre dirigenti scolastiche) e saranno a servizio degli istituti per qualsiasi esigenza, dalle uscite didattiche agli spostamenti tra i vari plessi. Ad annunciarlo alle dirigenti è stato lo stesso parlamentare della Dc nel corso di un incontro avuto nei giorni scorsi: “I vantaggi per le scuole saranno molteplici – sottolinea l’onorevole Abbate – visto che grazie ad un mezzo di proprietà risparmieranno sull’affitto e soprattutto avranno a disposizione il mezzo in qualsiasi momento. In un anno scolastico le uscite sono centinaia per cui è facilmente intuibile quanto gli autobus di proprietà miglioreranno la vita scolastica.Nel corso dell’incontro avuto con le tre dirigenti Basile, D’Urso e Veneziano, ho illustrato loro i particolari del finanziamento. L’occasione è stata propizia anche per discutere di altre iniziative legate all’istruzione primaria e secondaria di primo grado in città che coinvolgeranno questi istituti nei prossimi mesi. Adesso un incontro con la provveditrice agli studi di Ragusa, Gabriella Mercante, che ringrazio sempre per la collaborazione, servirà per stabilire i criteri per la scelta del personale da impiegare nell’utilizzo degli autobus”.