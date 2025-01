Si sono registrati rallentamenti in giornata lungo la Strada statale 115, nel tratto al km 322+450 tra Modica e Ragusa. Le code sono state causate dal distacco di una griglia coprigiunto sul ponte Costanzo. Un’auto in transito sul viadotto ha riportato la foratura di uno pneumatico, ma fortunatamente non si sono registrati incidenti gravi. La polizia stradale è intervenuta prontamente per gestire la viabilità, istituendo un senso unico alternato per garantire la sicurezza ai veicoli in transito. Nel frattempo, l’Anas ha allertato le proprie squadre tecniche per avviare la riparazione della griglia, i lavori saranno attivati nelle prossime ore. Nonostante il disagio, il tempestivo intervento ha evitato conseguenze più serie. Gli automobilisti sono invitati a prestare particolare attenzione e a moderare la velocità in prossimità del ponte.