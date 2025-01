“La sicurezza in città e il benessere dei cittadini sono diritti fondamentali che non si discutono”. Esordisce così il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello (nella foto palazzo Iacono, sede del Municipio), in risposta all’escalation di episodi criminali avvenuti recentemente. Nei giorni scorsi, il sindaco ha richiesto e ottenuto dal prefetto di Ragusa un comitato per l’ordine e la sicurezza, che si terrà domani mattina in prefettura. “Sulla sicurezza in città non abbiamo mai abbassato la guardia. Abbiamo sempre partecipato, con gli uomini della polizia locale, ai servizi interforze coordinati dalla questura di Ragusa, mettendo a disposizione uomini e mezzi. Non tutti i Comuni della provincia riescono a garantire il personale. Abbiamo addirittura allungato le ore di copertura del servizio della polizia locale, facendo uno sforzo immane, considerato il numero esiguo di unità presenti. È evidente che tutto ciò non basta ad arrestare i continui e frequenti episodi di vandalismo”. Il sindaco ha convocato un incontro per giovedì pomeriggio con i sindacati e le organizzazioni di categoria per affrontare insieme la questione che sta destando moltissima preoccupazione in città. “In un momento così delicato che la collettività sta attraversando stride il commento fuori luogo del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Peppe Scuderi, che anziché essere propositivo e fare squadra per fronteggiare i delinquenti non perde occasione per scaricare le colpe sugli altri. La sicurezza pubblica se ha un colore politico è quello di qualsiasi governo in carica e ha un solo denominatore comune: proteggere e garantire tranquillità a tutti gli onesti cittadini che lavorano e si guadagnano da vivere onestamente”. “La sicurezza e l’ordine pubblico non sono compiti del sindaco ma di esclusiva competenza dello Stato. Abbiamo scritto infatti, al ministero dell’Interno a luglio scorso chiedendo un intervento eccezionale con relativo finanziamento a sostegno della polizia Locale con l’assunzione di 60 agenti, ma nulla è stato fatto. Il sindaco ha il dovere di coadiuvare i servizi di controllo, ma il compito di organizzare i servizi di contrasto spetta alle forze di polizia. Inoltre, un sindaco può avvalersi della vigilanza privata non come deterrente ma come contrasto, ma in questo caso lo Stato avrebbe fallito nel suo ruolo. A luglio del 2024 (esattamente il 29 luglio) abbiamo chiesto al senatore Salvo Sallemi di farsi carico, nelle sedi opportune, di un intervento straordinario di sostegno per il corpo della polizia municipale per la carenza di personale. Abbiamo ricevuto celermente una risposta che ci assicurava un suo autorevole intervento presso il ministero dell’Interno, ma ancora oggi attendiamo risposte”. Per quanto riguarda la videosorveglianza, il sindaco precisa che “buona parte della città è già sotto copertura. Per il resto, compatibilmente con le risorse di cui può disporre l’ente, si sta provvedendo a implementare il servizio in tutte le zone”. Infine, in riferimento all’aumento degli stipendi riservato alle forze dell’ordine, così come dichiarato dal consigliere Scuderi, il Sindaco ha precisato: “Se io fossi un esponente delle forze dell’ordine, mi riterrei offeso da tale riferimento che si legge come se dipendesse da un fatto esclusivamente economico. Tutto ciò detto, ritengo necessario e opportuno auspicare una collaborazione a 360 gradi tra le forze politiche di questa città per debellare la delinquenza e far sì che gli episodi criminali che si stanno verificando giornalmente possano essere arginati dagli interventi quotidiani delle forze dell’ordine, a cui va il mio ringraziamento”.