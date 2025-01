Dal 7 dicembre scorso, lungo le strade e le piazze del centro storico e non, si sono riversarti fiumi di visitatori che hanno scelto la città antica di Ragusa come meta ideale per minivacanze o pomeriggi svago. “I conti saranno chiusi a fine gennaio ma, anche senza la conferma delle cifre, il bilancio dell’edizione 2024 di Ragusa Ibla Magia del Natale è decisamente positivo. Ringraziamo tutti per aver reso questa magia possibile”. Così il direttivo del centro commerciale naturale Antica Ibla a conclusione del periodo delle feste che ha visto la città antica animarsi con decine di migliaia di visitatori. Era proprio l’obiettivo che il Ccn si era prefissato già dalla scorsa estate. E, in questo senso, i risultati arrivati si possono considerare senz’altro entusiasmanti. “Abbiamo avuto buonissimi riscontri per il Christmas Village – afferma Loredana Gurrieri, vicepresidente del Ccn Antica Ibla – Quest’anno l’auditorium San Vincenzo Ferreri è stato utilizzato in una veste inedita con la creazione della casa di Babbo Natale impreziosita con luci e scenografie uniche. Bene anche la scelta di aver allestito i mercatini natalizi lungo il viale centrale dei Giardini Iblei. Ogni persona entrata al Christmas Village, ogni spettacolo, laboratorio e momento di festa è stato un prezioso tassello in un mosaico straordinario, che ciascuno ha arricchito con la propria presenza”.Un evento magico ed emozionante che ha preso vita grazie a una proficua collaborazione tra Antica Ibla – Centro commerciale naturale e l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Peppe Cassì e che si è realizzato grazie all’entusiasmo e alla dedizione straordinaria di tutti i soci del consorzio. “Un grazie ai nostri sponsor, partner, collaboratori, ai funzionari del Comune di Ragusa e al parroco del duomo di San Giorgio che hanno contribuito a rendere possibile ogni momento di questo meraviglioso incanto”. Un incanto che ha coinvolto grandi e piccini e che, soprattutto, ha saputo fare vibrare le corde dell’anima, mettendo in risalto tutto ciò che di più speciale ha a che vedere con lo spirito natalizio.“Un grazie speciale a grandi e piccini – ancora Antica Ibla – che hanno scelto di vivere con noi la magia del Natale nel suggestivo borgo barocco di Ibla. Ci portiamo nel cuore la gioia che abbiamo condiviso e non vediamo l’ora di tornare il prossimo anno, con nuove sorprese e una nuova magica fiaba, tutta da raccontare”. La programmazione anticipata e condivisa con i soci, dunque, ha dato i suoi frutti. “Da decenni, ormai, per il periodo natalizio – sottolinea il presidente del Ccn, Daniele La Rosa – non si vedeva Ibla così piena di gente e visitatori. La nostra era una scommessa. E, soprattutto, un voler dimostrare che con la progettazione, la programmazione, la visione, si riescono a ottenere riscontri di un certo tipo, così come in effetti è accaduto. Siamo rimasti colpiti da tanto entusiasmo. Significa che la strada è giusta. E, a questo punto, con l’aiuto di tutti, cercheremo di percorrerla anche per il prossimo futuro. Grazie ai componenti del direttivo, agli sponsor, naturalmente all’amministrazione comunale e al sindaco Peppe Cassì che hanno creduto nel progetto e a tutti coloro che ci hanno dato una mano per dare voce a questo sogno che avevamo. Si può sempre fare di meglio ma, credo che la nostra città debba essere orgogliosa di aver saputo ospitare una manifestazione che nei prossimi anni potrebbe farla diventare una delle mete turistiche più ambite del Sud Italia”.