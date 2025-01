Finisce a reti inviolate la partita tra Mazzarrone e Modica Calcio, i rossoblu creano tanto ma non concretizzano. Resta invariata la corsa alla vetta anche grazie ai risultati di giornata del Girone B di Eccellenza.

Primo tempo equilibrato, con le due formazioni che provano ad impensierire i portieri avversari, creando e facendo divertire. Al 6’ la prima occasione per i padroni di casa che con Lo Giudice lanciato in area colgono l’esterno della rete e regalano la prima emozione del match. Al 14’ la risposta dei rossoblu con Idoyaga che di testa sfiora il palo alla sinistra del portiere. Al 20’ arriva il gol del Modica con Arquin, il direttore di gara, tuttavia, annulla per fuorigioco. Al 24’ c’è tempo per un vero e proprio miracolo di Barbagallo su Neto a due passi dalla porta. Le due squadre continuano a giocare e a cercare la via del gol ma chiudono le ostilità sullo 0-0.

Nella ripresa ancora occasioni per il Modica che spinge sulla fascia di Viegas, l’attaccante prova a spingere in avanti e al 3’ mette un pallone in mezzo su cui si avventa Idoyaga, l’argentino prova a battezzare il primo palo ma lo sfiora solamente mandandola fuori. La formazione per l’occasione in maglia nera prova a spingere ancora e sfiora il gol al 16’ con un colpo di testa di Arquin. Sul finale di gara grosso rischio per la difesa ospite, un pallone messo in mezzo per Catalano manda l’attaccante a tu per tu con Pontet, il suo tiro finisce a lato per un sospiro di sollievo.

Una gara difficile contro una formazione che ha ritrovato la quadra e ha sfruttato al meglio il fattore campo per riuscire a recuperare un punto in questo campionato.

MAZZARRONE – MODICA CALCIO 0-0

Mazzarrone: Barbagallo, D’Aleo (44’ st Bellomo), Mannina, Dadic, Giannetto, Martino, Tomasello (10’ st Catalano), Puglisi, Cosendey, Lo Giudice (38’ st Maltese), Federico (35’ st Sabatini). Panchina: Messineo, Bellomo, Alteri, Purita, Catalano, Cannia, Maltese, Sabatini, Agodirin. Allenatore: Salvatore Utro.

Modica Calcio: Pontet, Messina (30’ st Cacciola), Cappello, Francofonte, Schembari, Fragapane, Neto (41’ st Montanaro), Palmisano, Arquin, Idoyaga (19’ st Handzic), Viegas. Panchina: La Licata, Mallia, Kondila, Cacciola, Alecci, Handzic, Triolo, Denaro, Montanaro. Allenatore: Pasquale Ferrara.

Ammoniti: Francofonte, Handzic (Mo), Lo Giudice, Cosendey (Ma)