La piazzetta antistante la basilica della Madonna delle Grazie, recentemente riqualificata, si trova oggi chiusa e tale situazione lascia cittadini e fedeli perplessi e indignati. I lavori di riordino e valorizzazione di questo spazio hanno rappresentato un momento importante per la città che ha visto la rinascita di un luogo di rilevanza storica. L’inaugurazione aveva suscitato entusiasmo e speranza, restituendo alla comunità uno spazio che unisce il valore culturale e religioso a una funzione urbanistica strategica. Tuttavia, dopo alcuni mesi, la piazzetta è stata nuovamente chiusa, con l’installazione di blocchi di cemento che inibiscono il traffico veicolare. “Questa situazione – sbotta il parroco e rettore del santuario Madonna delle Grazie di Modica, don Giovanni Lauretta – penalizza gravemente i fedeli, soprattutto i più fragili che non possono più raggiungere agevolmente la basilica, penalizza le celebrazioni religiose e priva la cittadinanza di un luogo recentemente riqualificato con risorse pubbliche. La chiusura non incide solo sull’aspetto religioso e sociale, ma pone serie domande sulla sicurezza urbana. La piazzetta, infatti, rappresenta un punto cruciale per la viabilità d’emergenza, consentendo un collegamento diretto tra piazza Corrado Rizzone e viale Medaglie d’Oro, spazio importante di protezione civile. Questa connessione è una via di fuga fondamentale per il centro storico e potrebbe rivelarsi vitale in caso di calamità naturali o altre emergenze”. “Ci si chiede, dunque – ancora don Lauretta – quali siano le ragioni di questa chiusura prolungata e perché non si sia ancora intervenuti per risolvere una situazione che appare tanto grave quanto paradossale. L’inibizione al transito non riguarda solo i mezzi privati, ma anche quelli di soccorso, compromettendo potenzialmente l’efficacia degli interventi di emergenza. È lecito interrogarsi se non sia giunto il momento per le istituzioni, a tutti i livelli, di intervenire con decisione per restituire questo spazio alla comunità. La speranza è che le autorità locali e regionali ma anche funzionari della stato affrontino questa problematica con la necessaria urgenza e responsabilità. Restituire la piazzetta alla città non significherebbe solo garantire la sicurezza e la fruibilità dello spazio, ma anche onorare l’investimento fatto e rispondere al legittimo diritto dei cittadini di Modica di vivere appieno il loro patrimonio urbano e religioso”.