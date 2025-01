L’Avis Provinciale di Ragusa esprime grande soddisfazione per i risultati conseguiti in tutto il territorio ibleo nell’anno 2024 relativamente alle donazioni di sangue. 45.767 unità di sangue raccolte, con un aumento di 485 unità rispetto al 2023 (+1,1%), a cui si aggiunge un incremento delle donazioni del plasma in aferesi, che risultano ben 13.564 (+4,3%), segnando un traguardo straordinario, dal momento che esse rappresentano un numero tre volte superiore a quello previsto dagli standard nazionali per soddisfare il fabbisogno in rapporto alla popolazione. Anche il dato relativo al numero dei donatori è positivo ed in aumento rispetto al 2023: 26.972. Tra questi 2719 sono nuovi iscritti e 517 sono diciottenni, dato questo molto importante nell’ottica del necessario ricambio generazionale. “Come sempre il nostro più sentito ringraziamento – dichiara il dott. Salvatore Poidomani, presidente di Avis Provinciale Ragusa – va rivolto innanzitutto alle donatrici e ai donatori che con grande senso civico, spirito solidale e responsabilità contribuiscono a raggiungere risultati significativi, rispondendo sempre e con solerzia agli inviti dell’associazione. Grazie anche ai nostri dirigenti associativi, al personale sanitario e amministrativo delle Avis Comunali e del servizio trasfusionale dell’Asp 7 di Ragusa, che operano con grande impegno, dedizione e professionalità, ciascuno per la sua parte, garantendo il massimo livello di sicurezza dell’attività donazionale”. “L’Avis della provincia di Ragusa ha sempre cercato di soddisfare il fabbisogno di sangue del territorio ibleo e in più quello di altre realtà territoriali dove storicamente si registra una carenza di questo prezioso salvavita, impegno che continueremo a mantenere” – conclude Poidomani – “contribuendo a promuovere la salute delle persone e della comunità”.