Agenti del locale commissariato, dopo avere seguito per giorni una persona, fortemente sospettata di essere responsabile di tutte le spaccate nelle attività commerciali della città, dopo che come era solito fare si era introdotto all’interno di un’auto per rubarla e dopo un lungo e pericoloso inseguimento per le arterie urbane, è stato bloccato e trasferito presso gli uffici di polizia.

A conclusione di un interrogatorio, e dopo che il dirigente del commissariato ha riferito al pm di turno, l’uomo è stato tratto in arresto e trasferito alla casa circondariale di Ragusa. Si tratta di Rosario Antoci (nella foto), vittoriese, ritenuto responsabile dei danni e dei furti che sono stati portati a termine in questi giorni e che hanno creato un grande allarme sociale. Antoci, tra l’altro, già in passato si era reso protagonista di fatti delittuosi del genere.