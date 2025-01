E’ uno dei primi appuntamenti formativi dell’anno che punta l’attenzione sulle novità del momento per i professionisti. “La legge di bilancio 2025 e i decreti fiscali collegati” è il tema del convegno promosso dall’Associazione nazionale commercialisti in programma domani, mercoledì 15 gennaio, dalle 15 alle 19, alla sala Avis di via Vittorio Emanuele Orlando a Ragusa. A relazionare sarà l’esperto Ernesto Gatto, commercialista in Palermo, che si soffermerà su alcuni temi di grande interesse per gli addetti ai lavori. Prima, però, ci saranno i saluti istituzionali del presidente Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino (nella foto con Gatto), e del presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, Maurizio Attinelli. Ecco alcuni dei temi che saranno affrontati: introduzione della tracciabilità quale condizione per la deducibilità di taluni costi; riduzione delle aliquote Irpef e revisione degli scaglioni di reddito; nuove regole Iva per le associazioni sia dentro che fuori il Runts; le nuove soglie per i bilanci micro e abbreviati dopo il D.l. 125/2024. E, ancora il concordato preventivo con le prime riflessioni dopo il primo anno dalla sua introduzione; la superdeduzione per i neoassunti 2025 da imprese e professionisti; e, ancora, Pos e registratore telematico sempre connessi, i nuovi obblighi; rimodulazione delle detrazioni Irpef per le persone fisiche. “Come è facile intuire – sottolinea la presidente Paolino – il piatto delle questioni da approfondire è molto ricco. Siamo convinti che dopo un appuntamento del genere ce ne torneremo nei nostri studi con la consapevolezza di potere fornire risposte ancora più convincenti ai nostri clienti”.