Piove sul bagnato a Ispica, in particolare all’interno del plesso di San Giuseppe. A denunciare questo stato di cose il consigliere comunale Serafino Arena e Lucia Franzò, coordinatrice di Rinascita Ispicese: “È inaccettabile che in una scuola del nostro territorio si verifichino perdite di acqua dai soffitti, mettendo a rischio la sicurezza degli alunni e creando disagi significativi. È evidente che manca una programmazione adeguata della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici. “A ciò si aggiunge – continua la nota – la sospensione del servizio scuolabus, un servizio fondamentale per le famiglie che non hanno altre alternative. È nostro dovere come cittadini chiedere alle istituzioni di farsi carico di queste problematiche, di investire nella manutenzione delle scuole e di ripristinare il servizio scuolabus, garantendo così il diritto all’istruzione e alla sicurezza dei bambini. Le famiglie e i bambini non possono più essere trascurati. È tempo che l’amministrazione si assuma la responsabilità e metta in campo soluzioni reali e tempestive”.