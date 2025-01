Non bastano il ritorno di Calvi e una prestazione volenterosa alla Virtus per avere ragione della Rucker San Vendemiano: nella seconda giornata di ritorno della Serie B Old Wild West, i veneti passano al PalaPadua per 77-97 dopo una gara a lungo in equilibrio. Il punteggio non rispecchia l’andamento del match, che prende una direzione chiara solo nei cinque minuti finali, quando la Virtus esaurisce la benzina, a differenza degli avversari che si concedono quattro giocatori in doppia cifra e un Oxilia in formato extralusso (23 punti e 13 rimbalzi).

La Virtus deve fare a meno di Ugo Simon, fuori venti giorni per un infortunio al polso. L’inizio è speculare a quello di domenica: la tripla di Bertocco fa scattare Ragusa sul 3-0. Erkmaa “brucia” due falli in due minuti e Di Gregorio allunga subito le rotazioni con Tumino. La Virtus resiste in difesa (unico canestro ospite di Oxilia) e conduce 5-3 al 4’. C’è spazio anche per Calvi, dopo oltre un anno. Il lungo milanese è protagonista di un impatto stra-energico sulla partita: produce subito cinque punti e una stoppata che fa da apripista all’assist di Kosic per il canestro di Gloria (17-13 all’8’). L’ultimo tentativo del lettone Gluditis balla sul ferro e Ragusa è in vantaggio al primo intervallo: 18-15. La Rucker resiste grazie agli 8 punti di Tassinari. Nel secondo quarto prova a entrare in partita Gluditis, che impatta a quota 18. La Virtus reagisce con Kosic e costringe al timeout Aniello. Vavoli schiaccia dal fondo: 23-21 al 13’. La partita sale di ritmo, aumentano i contatti. Zacchigna schiaccia in contropiede (27-29), pareggia Erkmaa, tre di Antelli (29-32). La Rucker trova un po’ più di continuità della Virtus, che deve quasi sempre esplorare un piano-B di fronte ai raddoppi sistematici su Bertocco. Il long-two di Oxilia costringe Di Gregorio al timeout con Ragusa sul -6. I canestri di Gloria e Bertocco restituiscono verità al punteggio: 38-40 al 20’.

Al ritorno in campo la Virtus trova grande competitività e, dopo la tripla di Cacace (su super assist di Tassinari), infila un parzialino di 7-0 che la riporta in vantaggio (47-43). E, per qualche minuto, in controllo. Col ritmo aumenta la bellezza della sfida, sempre molto incerta. La difesa di Di Gregorio fatica a leggere le iniziative di Tassinari, che tiene i veneti a contatto. Sul 52-51 gli arbitri fischiano un antisportivo a Vavoli e il corso della partita cambia. La Rucker piazza un break complessivo di 19-4 – complici Gluditis, Oxilia e Antelli – che spedisce Ragusa anche a -11 prima della tabella di Bertocco dall’arco (59-67 al 30’). La Virtus prova a rimanere in scia con le iniziative di Bertocco, ma le percentuali da fuori di San Vendemiano (47% alla fine) scavano il solco: 65-76 al 33’. Un’altra tripla di Antelli ridimensiona il tentativo di rimonta di Ragusa, la Rucker arriva sul +12, anche se Calvi chiama alla carica i suoi (72-81 al 35’). Gloria e Kosic arrivano due volte a -7, ma la tripla di Preti dal mezzo angolo ha il sapore della sentenza. La Rucker si impone al PalaPadua con un margine assai più largo dei valori visti in campo. Alla Virtus non resta che rimboccarsi le maniche. Sabato sera si gioca a Desio.

IL TABELLINO

Virtus Ragusa-Rucker San Vendemiano 77-97

Virtus Ragusa: Erkmaa 9, Piscetta 2, Bertocco 17, Gloria 18, Tumino, Vavoli 9, Mirabella, Kosic 8, Calvi 14, Adamu, Ianelli ne. All.: Valerio-Di Gregorio

Rucker San Vendemiano: Tassinari 18, Zacchigna 6, Antelli 9, Tadiotto, Oxilia 23, Gluditis 21, Fabiani 2, Dalla Cia, Preti 10, Cacace 8. All.: Aniello

Arbitri: Martinelli di Brescia e La Grotta di Monza

Parziali: 18-15; 38-40; 59-67.

Note. Tiri da due: Ragusa 23/42, San Vendemiano 17/33; Tiri da tre: Ragusa 6/23, San Vendemiano 15/32; Tiri liberi: Ragusa 13/19, San Vendemiano 18/21; Rimbalzi: Ragusa 31, San Vendemiano 39. Usciti per cinque falli: Erkmaa (R)