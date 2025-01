Il dottore odontoiatra Mario Catalano si trova in Tanzania in missione sanitaria volontaria. Prima del ritorno ha voluto anticipare al sindaco Maria Rita Schembari alcuni pensieri e sensazioni in merito alla sua permanenza in Africa.

“È un’esperienza che volevo fare già quand’ero ancora all’università e ora ho potuto realizzare questo sogno – ha dichiarato il dottore Catalano -. Mi trovo in Tanzania a Mlali, un villaggio a 350 chilometri da Dar es Salaam la più grande città e capitale commerciale, insieme a una mia collega. Sono partito con una onlus che si chiama Smile Mission Onlus che ha l’obiettivo di promuovere la salute orale in comunità svantaggiate ed in Paesi in via di sviluppo. La cosa che più colpisce è la felicità e il sorriso dei bambini i quali, pur vivendo una condizione economica e sociale difficile, manifestano serenità”.

“Il nostro contributo è prevalentemente sociale dal punto di vista odontoiatrico – continua il dottore Catalano -. Trattiamo principalmente bambini ma anche adulti ed è bello poter essere utili a chi altrimenti non potrebbe ricevere assistenza. La mia missione a Mlali è caratterizzata da un dare ma soprattutto da un grande ricevere e, infatti, i bambini ci trasmettono tanto, forse più loro a noi che viceversa. Siamo stati nelle scuole, abbiamo parlato di prevenzione, abbiamo mostrato loro come spazzolare i denti e abbiamo comprato e regalato degli spazzolini perché di solito ne sono privi e si puliscono i denti con ramoscelli e foglie. È un’esperienza che ciascuno dovrebbe fare per capire quanto siamo fortunati per ciò che abbiamo e non ce ne rendiamo conto”.

“Altro aspetto positivo di queste persone è l’apprezzamento e il valore che danno al tempo, al contrario di noi che sembra non sappiamo gestirlo – conclude l’odontoiatra comisano -. In questi giorni stiamo provando a portare un sorriso non solo odontoiatrico ma di vita nel senso che abbiamo giocato e corso coi bambini cercando anche di far conoscere qualcosa del nostro mondo”.

““L’esperienza che sta maturando il dottore Catalano è davvero preziosa perché utile, generosa e volontaria – ha commentato il sindaco Maria Rita Schembari -. Non posso che esprimere il mio compiacimento e lodare il nostro concittadino per questa coraggiosa scelta di vita che lo arricchisce professionalmente e, soprattutto, umanamente. Avrò, quindi, il piacere di incontrarlo in Municipio non appena rientrerà a Comiso”.