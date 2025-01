Martedì 21 gennaio l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa accoglierà tre studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia della Libera Università degli Studi “Kore” di Enna. Dopo circa 15 anni, un ospedale del capoluogo torna punto di riferimento per la formazione medica, dando il via al tirocinio di questi giovani studenti, che culminerà con la realizzazione della tesi di ricerca. Questo importante risultato è reso possibile grazie alla convenzione stipulata tra l’Asp di Ragusa e la “Kore”, risalente al 2023. Tale accordo prevedeva che l’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale del “Giovanni Paolo II”, diretta dal prof. Fabrizio Luca, diventasse sede per lo svolgimento di attività sanitaria assistenziale, integrata con l’attività didattico-formativa, e potesse ospitare tirocini teorico-pratici e attività assistenziali specialistiche. Il direttore della U.O.C. Chirurgia generale, prof. Fabrizio Luca (nella foto), che ricopre anche il ruolo di professore associato presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “Kore”, ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “L’avvio di questa collaborazione segna un momento cruciale per il nostro ospedale e per l’intera comunità sanitaria. La possibilità di formare giovani medici direttamente sul territorio rappresenta non solo un’opportunità unica per gli studenti, ma anche un arricchimento per la nostra struttura e per i pazienti che beneficeranno delle competenze dei professionisti di domani”. “Questo avvenimento – spiega il direttore generale dell’Asp, Giuseppe Drago – rappresenta un motivo di orgoglio per l’Azienda e conferma l’impegno della Direzione strategica nel coniugare attività assistenziale e didattica, rafforzando il legame tra mondo accademico e sanitario. Oltre a quella con la Chirurgia generale di Ragusa, sono attive altre due convenzioni con l’Università “Kore” di Enna, che riguardano le Unità di Ginecologia e Ostetricia e di Anestesia e Rianimazione. Questi accordi, grazie all’inserimento dell’Asp nella rete formativa delle Scuole di specializzazione, ci consente una maggiore possibilità in termini di reclutamento di personale”.