Cade un palo della pubblica illuminazione. E solo per questione di centimetri non finisce addosso a un’auto in transito. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi, a cauda del maltempo, in via generale Diaz, all’incrocio del rotatoria per Acate che conduce lungo la Sp 2, in prossimità di un distributore di carburanti. Il palo, evidentemente, ha ceduto perché sferzato dal vento (foto Franco Assenza). Immediato l’intervento degli uomini della protezione civile per mettere in sicurezza la zona.