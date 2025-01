Ieri pomeriggio, nella sala Quarto Stato di Palazzo Iacono, è stato istituito ufficialmente il tavolo di crisi permanente per la sicurezza urbana. L’incontro ha rappresentato un momento di profonda collaborazione tra tutte le forze politiche e le istituzioni locali, unitamente alle associazioni di categoria, con l’obiettivo comune di tutelare e rafforzare la sicurezza cittadina. Alla riunione, promossa dal Sindaco Francesco Aiello, hanno preso parte il senatore della Repubblica Salvo Sallemi, i deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana Giorgio Assenza, Stefania Campo e Nello Dipasquale, il Comandante della Polizia Locale Filippo Pancrazi, l’esperto della legalità dei relativi processi economici, generale Vincenzo Raffo, insieme ai rappresentanti delle associazioni di Categoria: Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confcoperative, associazione dei commissionari ortofrutticoli e la Giunta Comunale. L’iniziativa ha ricevuto il pieno supporto della deputazione Nazionale e Regionale, concorde nella volontà di affrontare con determinazione e unità la crescente problematica della sicurezza in città da diverso tempo messa in discussione dagli innumerevoli episodi delinquenziali che stanno allarmando la collettività. La riunione si è distinta per la proficuità dei dibattiti durante i quali sono emerse numerose proposte e spunti volti a migliorare la sicurezza cittadina. Un forte senso di collaborazione e unità di intenti ha caratterizzato l’incontro, confermando la comune volontà di mettere in campo progetti concreti ed efficaci per contrastare il fenomeno delinquenziale. Il risultato finale dalla riunione riguarda la decisione di organizzare una grande marcia, prevista per venerdì 7 febbraio, con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni sulla necessità di mantenere alta la guardia contro la criminalità. Durante l’incontro, il sindaco Francesco Aiello e tutti i partecipanti hanno espresso unanimemente parole di gratitudine alle Forze dell’Ordine per le recenti operazioni, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni, Forze dell’Ordine e cittadini, per garantire che Vittoria sia più sicura e solidale. “Il Tavolo di Crisi Permanente per la sicurezza – ha dichiarato il sindaco Francesco Aiello – rappresenta un impegno concreto e continuo delle autorità locali e delle associazioni civiche per affrontare con determinazione le sfide legate alla sicurezza urbana. Ritengo necessario, a mio modo di vedere l’istituzione di un distretto di Polizia concordando con tutti i Sindaci dei comuni interessati o in alternativa il potenziamento degli organici delle forze dell’ordine nei comuni del territorio. È stata ribadita con fermezza la volontà di lavorare in maniera unitaria per promuovere progetti e iniziative mirate al benessere e alla sicurezza di tutti i cittadini di Vittoria”.