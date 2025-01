Nella quarta giornata di ritorno del campionato di Serie B Old Wild West, la Virtus risponde con personalità al periodo nero e, grazie a un attacco in grande spolvero, sbanca il PalaFitLine di Desio per 73-88. La squadra di Valerio e Di Gregorio, ancora senza Simon, si lascia alle spalle le sei sconfitte consecutive e torna a credere nell’aggancio alla zona playout. Merito di una prestazione impeccabile dall’arco (13/22), dei numeri di Erkmaa (28 punti con 4/5 da tre) e della grande solidità mentale mostrata tutti i 40’. In doppia cifra anche Bertocco, Gloria e Vavoli. Nel primo tempo Ragusa è centrata e gioca la miglior pallacanestro della stagione. Erkmaa comincia con cinque punti, anche se il primo allungo porta la firma dell’Aurora e di Fumagalli (12-7). Gloria e Kosic, dall’arco, prendono la targa agli avversari (14-13), anche se un paio di volte la difesa “salta” e concede altrettante penetrazioni facili ai padroni di casa. Segna da fuori anche Ianelli, al ritorno in campo dopo un mese di stop per un infortunio muscolare: 18-21. Ma gli ultimi quattro liberi consentono a Desio di tenere la testa al primo intervallo: 22-21. Nonostante una prova già ottima, la Virtus aumenta i giri del motore in attacco, grazie al contributo di Piscetta e Calvi. Poi si accende Bertocco, autore di quattro triple solo nel secondo quarto. La Virtus fa girare palla, evita le forzature, va sempre alla ricerca del compagno libero: Erkmaa e il solito Bertocco mettono a punto la prima, vera fuga (35-46 al 18’). Bartninkas interrompe il parziale di 1-13 a favore degli ospiti, ma anche Vavoli s’iscrive alla festa: per Ragusa 10/13 da tre all’intervallo lungo, il punteggio sorride agli ospiti (40-51). Nel finale anche una gran schiacciata di Adamu nel traffico. La Virtus è in serata di grazia e riparte fortissimo anche dopo l’intervallo, toccando il +17 coi canestri di Vavoli, Gloria e Bertocco. Tornari prova a scuotere Desio con la tripla, ma Ragusa, mostrando coralità, mantiene una grande produzione offensiva. L’Aurora prova il passaggio alla difesa a zona per togliere riferimenti alla Virtus, ma Erkmaa trova due canestri in avvicinamento. Dopo aver toccato anche il +19, Ragusa va all’ultimo intervallo in pieno controllo: 55-71. Tornari segna il canestro del -14, la Virtus comincia a faticare un po’ di più con l’attacco alla zona press di Gallazzi, ma Calvi segna un canestrone sulla sirena dei 24” – il primo del quarto – per ristabilire le distanze (58-74 al 33’). Torgano prova a spremere tutte le energie rimaste all’Aurora, la Virtus però aumenta l’intensità difensiva (un paio di stoppate notevoli di Calvi) e non si piega. Erkmaa segna altri sei punti di fila e dà la spinta necessaria alla Virtus per poter amministrare un finale altrimenti insidioso (63-80 al 36’). Il canestro della staffa è ancora di Erkmaa, migliore in campo per distacco. Per Ragusa arriva un’iniezione di fiducia in vista della prossima gara casalinga contro la Virtus Imola.Bartninkas 17, Abijo ne, Perez ne, Tornari 5, Chiumenti 6, Torgano 10, Albique, Fumagalli 9, Cipolla 16, Mazzoleni 4, Elli 6. All.: GallazziErkmaa 28, Piscetta 2, Bertocco 16, Gloria 15, Tumino, Vavoli 11, Mirabella ne, Kosic 6, Calvi 5, Adamu 2, Ianelli 3. All.: Valerio-Di GregorioOcchiuzzi di Trieste e Castellaneta di Bolzano22-21; 40-51; 55-71.Tiri da due: Desio 22/48, Ragusa 20/45; Tiri da tre: Desio 5/16, Ragusa 13/22; Tiri liberi: Desio 14/19, Ragusa 9/13; Rimbalzi: Desio 29, Ragusa 45. Usciti per cinque falli: Mazzoleni e Tornari (D)