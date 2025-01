La Cgil provinciale di Ragusa, attraverso il suo segretario Giuseppe Roccuzzo, accende i riflettori su un fenomeno che sta assumendo contorni sempre più allarmanti: le truffe ai danni degli anziani. Si è infatti appreso che di recente la città di Modica è stata teatro di episodi di raggiri ai danni di pensionati, mettendo in luce un problema che non è solo economico, ma anche sociale.

L’episodio su cui ha fatto luce Piero Pisana, segretario distrettuale Modica Spi Cgil Ragusa, riguarda una coppia di anziani, marito e moglie, che sono stati contattati telefonicamente a Modica da un malintenzionato. L’uomo, fingendosi un operatore sanitario, ha riferito che il loro figlio si trovava al pronto soccorso dopo aver causato un incidente. Con una narrazione abile e manipolatoria, ha chiesto una somma di 7.000 euro per “risolvere” la situazione. Solo grazie all’intuito del direttore dell’ufficio postale, che ha sospettato la truffa, si è evitato un danno economico e morale significativo.

“È fondamentale che gli anziani e le loro famiglie prestino la massima attenzione di fronte a richieste di denaro sospette, soprattutto quando vengono effettuate tramite telefono,” ha dichiarato Giuseppe Roccuzzo. “Invitiamo chiunque abbia dubbi o si trovi in situazioni simili a rivolgersi innanzitutto alle forze dell’ordine per denunciare i fatti ma anche in modo preventivo presso le sedi della CGIL, dove i nostri esperti sono pronti a fornire consulenza e supporto”.

In questo contesto, la Cgil ricorda l’importanza della guida “Non ci casco”, giunta ormai alla sua quarta edizione. Questo manuale, redatto con cura e competenza, rappresenta uno strumento prezioso per aiutare gli anziani a riconoscere i principali stratagemmi utilizzati dai truffatori e per fornire consigli pratici su come difendersi.