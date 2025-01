La Pvt Modica espugna il parquet di Santa Teresa Riva dopo una prova gagliarda.23/25, 16/25, 28/30 Una prova di squadra e di grande carattere per la Pvt Modica che ha espugnato il “PalaSant’Antonio” di Furci Siculo aggiudicandosi con merito il derby siciliano del campionato di Serie B1 femminile di pallavolo con la Iannino Volley Santa Teresa Riva. Un successo fortemente voluto dalla formazione di coach Luca D’Amico, che è stata sempre concentrata e ha mantenuto i nervi saldi nei momenti cruciali della partita. La Iannino Volley ha cercato in tutti i modi di allungare il match ma senza riuscirci. La gara è molto equilibrata e molto combattuta, già dal parziale d’apertura, con le due squadre che sgomitano per prevalere l’una sull’altra. a beneficiarne è lo spettacolo con il punteggio che resta sempre in bilico. Nel rush finale le modicane sono più continue e alla fine riescono a spuntarla al fotofinish. Le santateresine accusano il colpo e al cambio di campo perdono di lucidità. Le biancorosse ne approfittano prontamente e dopo aver piazzato il break, gestiscono facilmente la seconda frazione di gioco che portano a casa con un facile 16/25 che vale lo 0 – 2 a loro favore. Il terzo set è sicuramente il più bello e combattuto. Le modicane sentono vicini i tre punti fondamentali per tenersi a distanza dalla “zona calda” della classifica, ma le peloritane non mollano e provano a rientrare nel match. Modica ribatte colpo su colpo e il punteggio resta quasi sempre in bilico con il parziale che si allunga fino ai vantaggi, che dopo una lunga battaglia premia la Pvt Modica che ha saputo mantenere più saldi i nervi e con il 28/30 finale che certifica l’equilibrio in campo, porta a casa un successo importante, tanto voluto quanto meritato.