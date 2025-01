Il Comune di Scicli invita tutti i cittadini ad adottare i cani ospitati nei canili convenzionati. L’Ufficio Tutela degli Animali del Comune di Scicli ha pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente alcune foto e le relative informazioni dei cani ospitati nei canili convenzionati con l’Ente. A breve saranno pubblicate altre schede. Questa iniziativa ha lo scopo di favorire le adozioni e di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di offrire una casa agli animali in cerca di famiglia. Si invitano tutti i cittadini a visitare l’Albo Pretorio del Comune per conoscere gli amici a quattro zampe in attesa di adozione. Ogni cane ha una storia unica e merita una seconda possibilità di vivere in un ambiente sicuro e affettuoso. Adottare un cane non solo arricchisce la vita dell’animale, ma porta anche gioia e compagnia nelle case delle famiglie adottive. Per ulteriori informazioni sulle procedure di adozione e per conoscere meglio i cani disponibili, basta contattare l’Ufficio Tutela degli Animali. “Unitevi a noi in questa missione di amore e solidarietà. Adottate un cane e fate la differenza!” è il motto del Comune. Ecco i contatti: Ufficio Tutela degli Animali Comune di Scicli- Telefono: 0932 835955 Email: vigili.urbani@comune.scicli.rg.it Sito Web: www.comune.scicli.rg.it