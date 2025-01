Doppio appuntamento in questo fine settimana al teatro Badia di Ragusa. Sul palco di corso Italia 103 sarà ospitata una nuova produzione di “Mania creativa”. Sarà proposta la pièce “Amore coniugale”, menages di coppia visti dalla camera da letto, in un alternarsi di scene e di monologhi, di dialoghi e di riflessioni interiori, caratterizzati da un confronto aperto verso il pubblico. E’ in programma sabato alle 20,30 e domenica alle 18,30. Tratto dal libro di Stefania De Ruvo, il testo è adattato e diretto da Pino Migliorisi. Il costo del biglietto è 12,50 euro.

“L’amore coniugale – sottolinea il direttore artistico del teatro Badia, Maurizio Nicastro – in questa rappresentazione sarà messo sotto esame per dare possibilità al pubblico di assistere ai dialoghi, agli scontri e alle incomprensioni nella relazione di coppie di cui avranno accesso anche ai pensieri nascosti, ai dubbi e ai tormenti in un dialogo aperto verso gli spettatori. Cosa è accettabile e cosa non lo è? Come sceglieremmo di vivere, con quali compromessi? Ecco, questi sono alcuni degli interrogativi che saranno proposti in occasione di questo appuntamento che sabato sarà proposto in “prima” e che si annuncia molto stimolante”. Per info e prenotazioni è possibile contattare il 3334183893.