L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa rende noto che il convegno che era stato inizialmente programmato per venerdì 24 gennaio sulla riforma tributaria e che, nella sede dell’Ordine in via Martoglio a Ragusa, prevedeva la presenza del viceministro per l’Economia Maurizio Leo, è stato rinviato a data da destinarsi. Il rinvio si è reso necessario a causa della concomitante convocazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in modalità congiunta, per eleggere i 4 giudici della Corte costituzionale. “E’ stato assicurato all’Ordine – afferma il presidente Maurizio Attinelli (nella foto) – che sarà definita, appena possibile, un’altra data che assicurerà la presenza del viceministro a Ragusa per un confronto diretto con gli iscritti e gli addetti ai lavori su un tema particolarmente sentito”.