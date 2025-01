La comunità parrocchiale di Maria Ss. Annunziata di Comiso si prepara ad accogliere il Vescovo monsignor Giuseppe La Placa che torna nella città casmenea per un’altra tappa della sua Visita pastorale. È un programma molto ricco e articolato quello che si svilupperà tra domenica 26 gennaio e sabato 1 febbraio. Ad accogliere il Vescovo sarà, domenica alle 18.30, l’amministratore parrocchiale padre Biagio Aprile che ha condiviso con la comunità una fase di preparazione che ha coinvolto, oltre agli organismi di partecipazione, anche i gruppi e i movimenti presenti in parrocchia e le famiglie, sperimentando ancora una volta uno stile sinodale e inclusivo.

«C’è una grande attesa – rileva padre Biagio Aprile – sia tra i parrocchiani che anche in quegli ambienti sociali, culturali, economici che gravitano nel territorio della parrocchia. La parrocchia della SS. Annunziata in questi anni ha cambiato volto. Il territorio si è andato spopolando, molte case restano chiuse e oggi tra i residenti è molto alta la percentuale di persone straniere. Sono presenti persone di diverse etnie e di diversi credi religiosi. Non è un caso che il Vescovo visiterà tre centri per immigrati condividendo con loro anche il pranzo. Appuntamenti anche nelle scuole, nelle case di riposo, con le associazioni con le quali approfondiremo i motivi della povertà culturale del nostro tempo, con i titolari delle attività economiche e con i lavoratori. Durante tutto il periodo della Visita pastorale il Vescovo sarà sostenuto dalla preghiera davanti a Gesù Eucarestia. Saranno infatti in tanti ad alternarsi all’adorazione eucaristica pregando proprio per il Vescovo e per la riuscita della sua Visita pastorale».

Tra gli appuntamenti nel programma le scuole De Amicis e Verga, la visita alla moschea (lunedì 27 alle 12), al Centro donne antiviolenza (martedì alle 17), alla sede centrale di Poste Italiane (giovedì alle 9.30), all’Avis (giovedì alle 18), l’incontro con il Rotary club e Arte Insieme (venerdì alle 16), l’incontro con le confraternite e il gruppo della festa di Pasqua (venerdì rispettivamente alle 16 e alle 20.30). La Visita pastorale si concluderà sabato 1 febbraio con la celebrazione eucaristica delle 18. Durante questi giorni il Vescovo incontrerà anche tutti i gruppi presenti in parrocchia, i commercianti di corso Vittorio Emanuele, le persone anziane e malate e le case di riposo.