Oltre mezzo secolo di storia e successi, e un omaggio agli 11 presidenti che, dal 1969 ad oggi, si sono succeduti alla guida dell’Associazione, contribuendo con visione e dedizione a costruirne identità e prestigio. Un’occasione speciale, che ha visto la presenza del vicepresidente nazionale, Carlo Triestini, e della direttrice nazionale delle Relazioni Industriali e Affari Sociali, Beatrice Sassi. Una serata celebrativa ricca di emozioni e riconoscimenti che ha riunito soci, amici e sostenitori dell’Associazione dei Costruttori edili iblei. Durante la serata, sono state consegnate targhe celebrative quale segno di gratitudine per il contributo straordinario di ciascun Presidente: • Concetto Calabrese, Presidente dell’Assemblea costituente (11.01.1969); • Nunzio Guardiano (11.01.1969 – 23.11.1969; 13.06.1974 – 31.31.1979); • Emanuele Battaglia (23.11.1969 – 10.07.971); • Giorgio Canzonieri (10.07.1971 – 13.06.1974; 31.10.979 – 7.11.1983; 6.11.1987 – 22 .11.1991); • Salvatore Cilia (7.11.1983 – 6.11.1987), • Giuseppe Curella (22.11.991 – 8.01.1996), • Santo Cutrone (8.01.1996 – 28.12.1999; 18.12.2003 – 7.01.2010), • Rosario Canzonieri (28.12.1999 – 18.12.2003), • Giuseppe Grassia (7.01.2010 – 4.01.2013), • Sebastiano Caggia (4.01.2013 – 2.07.2021), • Giorgio Firrincieli, attuale Presidente (2 luglio 2021 – ad oggi), Un momento particolarmente toccante è stato il tributo “alla memoria” per i Presidenti Concetto Calabrese, Emanuele Battaglia e Nunzio Guardiano, che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’Associazione. Tra i riconoscimenti, un pensiero speciale è stato rivolto dal Direttore, Giuseppe Guglielmino, all’attuale Presidente, Giorgio Firrincieli, che, dal 2 luglio 2021, guida l’Associazione con visione e capacità, contribuendo a consolidarne il ruolo nel panorama nazionale e tracciando nuove prospettive per il futuro. L’evento ha festeggiato, inoltre, i soci onorari Franco Lo Presti, Vincenzo Occhipinti e Umberto Lo Presti, tre figure di spicco che, negli anni, si sono distinte per il loro impegno e per l’importante contributo offerto alla vita associativa. La serata, che ha avuto come ospiti gli artisti Manlio Dovì e Gianfranco Jannuzzi, e presentata dalla giornalista Caterina Gurrieri, si è conclusa con una cena conviviale augurale, simbolo di un futuro carico di entusiasmo e determinazione. “Mi sento di ringraziare non solo i soci, che con entusiasmo hanno partecipato, ma anche i Presidenti delle Associazioni di Agrigento, Carmelo Salamone, Caltanissetta, Vincenzo Geraci, Enna, Sabrina Burgarello, Messina, Giuseppe Ricciardello, Trapani, Sandro Catalano, e i Direttori di Caltanissetta, Maurizio Bertolone, Enna, Gildo Matera, e Siracusa, Carmen Benanti, che hanno voluto essere presenti a questo evento – ha dichiarato il Presidente Firrincieli – che non è stato solo un’occasione per celebrare il passato, ma anche per guardare avanti, con la consapevolezza di ciò che siamo e di ciò che possiamo ancora diventare.” L’Associazione, fondata nel 1969, rappresenta un punto di riferimento nel settore delle costruzioni e dell’edilizia, grazie a decenni di impegno, crescita e risultati condivisi.