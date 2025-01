“Il fuoco e le feste d’inverno”: questo il tema dell’incontro promosso ed organizzato dall’Unitre di Modica presso la sede operativa di via Sorda Sampieri, 128 (locali Icotea) nell’ambito dei settimanali appuntamenti sociali del giovedì; relatrice Marcella Burderi. Tante le presenze, tanta la curiosità, tanto l’interesse. Sono stati in tanti a chiedersi prima dell’inizio della riunione quali potessero essere i contenuti della relazione oggetto dell’incontro. E’ stata da subito la relatrice a rispondere alle attese dei presenti: con abilità e non poca fantasia ha introdotto il suo discorso richiamando una serie di detti che nel loro insieme hanno fatto capire quanto fosse vasta la portata del tema e la duplice qualificazione del fuoco, positiva quando sfruttato utilmente, negativa quando produce effetti dannosi, spesso devastanti. Ad arricchire l’esposizione hanno contribuito molti dei presenti che coi loro interventi hanno integrato con altri “detti” quanto già citato dalla relatrice. Questi alcuni dei motti commentati: “ci metto la mano sul fuoco”, “acqua e fuoco racci luocu” , “runni vinni stu fuocu ranni”, “buonu fuocu fa buon cuocu”, “fuoco ri paglia”, “nuci e cruci miennili aruci, se passi ra ma casa ti rugnu ‘n’cuocciu ri luci”, ecc. Altra considerazione ha riguardato il fatto che l’uomo si differisce dall’animale perché sa addomesticare e dominare il fuoco. Tanti i riferimenti fatti alla simbologia cattolico-cristiana al fuoco ed alla religione; al fuoco e tante festività; al fuoco ed i danti (un esempio per tutti la tradizionale e particolarmente attesa annuale “vampata” di San Giuseppe); al fuoco esistente al centro della terra; ai vulcani, al fuoco dell’inferno, al fuoco utilizzato per la purificazione, per sciogliere i metalli, per cuocere, per la cottura dell’argilla e non solo e, inevitabilmente al “fuoco di Sant’Antonio”, all’essere focosi, ecc. “Il fuoco è uno degli elementi naturali più controversi – ha sottolineato Marcella Burderi – E’ simbolo del bene e del male. Distrugge ed è purificatore. Accompagna la stagione invernale ma sottolinea anche le feste estive. Dal fuoco bisogna difendersi ma anche arricchirsene come bene prezioso.” L’incontro è stato presieduto da Enzo Cavallo che ha introdotto i lavori e a conclusione ha approfittato per illustrare agli intervenuti i futuri impegni dell’Unitre (nella foto Burderi e Cavallo).