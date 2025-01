Tempo di esami per i corsisti (nella foto) di Confcommercio provinciale Ragusa che hanno acquisito la qualifica di agente di commercio. Gli esami sono stati espletati nella sede formativa di via Sofocle dopo il completamento dei corsi che per settimane hanno tenuto impegnati una decina di candidati. Alle fine sono stati consegnati gli attestati che testimoniano il superamento della verifica finale e che hanno fornito ai corsisti l’adeguata abilitazione al fine di mettere in pratica le conoscenze acquisite in questo ambito. “Anche stavolta, il corso si è caratterizzato per un’attenzione non usuale – commenta Manenti – che ha generato settimane molto intense dal punto di vista della formazione. Chi ha partecipato ha potuto così apprendere tutto ciò che era necessario per potere espletare al meglio l’avvio della propria professione dopo il superamento delle verifiche di rito da parte della commissione esaminatrice. Stiamo parlando di un campo in cui è necessario sempre più approcciarsi con la necessaria attenzione. Nel corso di questo lasso di tempo, è stata fornita la possibilità a tutti di verificare con attenzione la tipologia del percorso compiuto che, con l’ausilio dei nostri docenti formatori, che ringraziamo per la loro capacità didattica e la loro disponibilità, ha consentito a ciascuno di loro di sperimentare la bontà degli interventi messi in pratica. Confcommercio provinciale Ragusa, da questo punto di vista, sta conducendo un’azione di ampio respiro rispetto a cui, finalmente, stiamo cominciando a raccogliere i frutti. Saranno predisposti a breve gli altri moduli formativi per la nuova stagione di cui daremo ampia comunicazione sui nostri canali informativi”.