L’ultimo scontro tra Vittoria e Modica finisce con un pareggio che vede i rossoblu restare agganciati alla prima posizione mantenendo la distanza dalle altre avversarie. Il gol di Viegas non basta, con Leggio che raggiunge il pareggio e salva i suoi. Primo tempo molto tirato tra le due compagini che non impensieriscono mai veramente i portieri avversari. Le due squadre conoscono bene la grandezza della posta in palio e mettono in campo una grande dose di agonismo, senza mai essere, tuttavia, veramente incisive sotto porta. Bella cornice di pubblico tra due tifoserie gemellate che cantano per la propria squadra e per il rispetto verso gli avversari. L’unica vera grande occasione arriva al 35’ con un pallone messo in mezzo che per poco non pesca Cappello pronto a ribadire il pallone in porta. Nella ripresa Modica subito incisivo con Viegas che parte in contropiede e a tu per tu con Cirnigliaro non sbaglia e porta avanti i suoi. I padroni di casa subiscono il colpo e i rossoblu hanno subito un’altra occasione, al 6’ ancora grande occasione con Cacciola che prova a mettere un pallone sotto la traversa, bravo l’estremo difensore avversario che si fa trovare pronto e manda in angolo. Al 9’ azione fotocopia del gol per il Modica, questa volta sui piedi di Schembari che dalla stessa mattonella del compagno sbaglia e la manda di poco a lato. Il Vittoria esce fuori la testa al 21’ con un cross in mezzo che trova pronto Leggio ad anticipare tutti di testa e metterla dentro. Sul finale c’è una grande occasione anche per Idoyaga che su punizione da l’illusione del gol ma la manda di poco a lato. Finisce con un pareggio che non soddisfa a pieno nessuna delle due compagini, ma entrambe continuano la propria corsa alle prime posizioni.: Cirnigliaro, Slojkowski, Vitiello, Lo Nigro, Hardes, Montefusco, Romero (31’ st Fortunato), Leggio, Dos Santos, Iezzi, Esposito.: Malandrino, Iapichino, Sferrazza, Djalo, Lucarelli, Diop, Calabrese, Lauretta, Fortunato.: Renato Mancini.: Pontet, Mollica, Rossi, Francofonte, Schembari, Fragapane, Neto (19’ st Incatasciato) (19’ st Messina), Cacciola, Arquin (25’ st Handzic), Viegas (36’ st Idoyaga), Cappello.: La Licata, Mallia, Incatasciato, Messina, Idoyaga, Kondila, Triolo, Montanaro, Handzic.: Pasquale Ferrara: 3’ st Viegas (M), 21’ st Leggio (V): Neto, Cappello (M) Esposito (V)