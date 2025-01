E’ scappato ed è stato ripreso il giovane ivoriano che ieri a Vittoria era stato protagonista di una serie di danneggiamenti con una cintura (nella foto) e che era stato poi bloccato in piazza Cavour dalle forze dell’ordine. Portato in ospedale a Ragusa per un Tso questa mattina è scappato seminando il panico per le vie della città. È stato ripreso, così come hanno confermato gli stessi carabinieri, nella zona della vallata Santa Domenica. Il diciannovenne è ospite di una comunità di accoglienza a Vittoria e veniva considerato un esempio per tutti: considerato un bravo ragazzo e lavoratore. Non è dato sapere cosa abbia dato adito ad un tale improvviso comportamento.