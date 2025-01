. Era il gennaio del 1985 quando per la prima volta un gruppo di aderenti si è riunito a Comiso. Ieri il gruppo si è riunito per festeggiare l’importante anniversario, alla presenza di, già membro del Comitato Nazionale di Rns e responsabile dell’Area formativa. La teologa originaria di Policoro è stata l’ospite d’eccezione della giornata che si è svolta a Villa Orchidea e ha guidato l’incontro insieme al responsabile diocesano,e al gruppo del Pastorale di servizio di Comiso, composto da. Erano presenti anche i sacerdoti don Filippo Celona, don Enzo Barrano, don Mauro Nicosia, don Salvatore Bertino, don Fabio Stracquadaini e fra Daniel Felix Moraru. Quarant’anni di condivisione della medesima spiritualità hanno rafforzato l’identità del gruppo e dei suoi aderenti. “Quarant’anni fa lo Spirito Santo ha voluto donare un nuovo soffio di vita a Comiso – ha detto – e questo dono continua ancora oggi”. Romano ha sottolineato anche l’impegno forte di Rinnovamento nello Spirito Santo nella vita di preghiera e nella chiesa e nella società.è tra i fondatori del gruppo. “Quarant’anni fa vivevo a Ragusa – racconta – Un sacerdote mi invitò ad un incontro nella chiesa della Sacra Famiglia. Andai e – dopo un primo impatto di sorpresa – rimasi colpita da quel clima di preghiera e di fede. Continuai questa esperienza e facevo di tutto per non mancare mai all’incontro settimanale. Ricordo in particolare le catechesi della professoressa Giovannella Giummarra e di Giovanni Lo Presti. Dopo qualche anno mi sono trasferita a Comiso per lavoro. Temevo allora di perdere il legame con quella vita che ormai era parte di me. Alcuni fratelli mi incoraggiarono a portare questa vita a Comiso. Cercai alcuni amici e insieme abbiamo cominciato questa nuova esperienza. I fratelli di Ragusa ci hanno accompagnato passo passo, ogni settimana venivano a Comiso per incontrarsi con noi e guidare i nostri primi passi. Enzo Schininà, Emanuele Schininà, Michele Buono e Tina Vicari ci hanno affiancato e guidato nei primi momenti. Oggi solo Michele è con noi, gli altri hanno già concluso il loro viaggio quaggiù e hanno raggiunto il cielo. Ma il loro nome resterà sempre nei nostri cuori per l’amore che ci hanno dato. Il nuovo gruppo di Comiso si riuniva presso la chiesa del Sacro Cuore e ha preso quel nome. Nel tempo il gruppo si è spostato presso la chiesa di San Leonardo, poi ai Santi Apostoli. Da quattro anni ci ospita la parrocchia Sant’Antonio. Questi quarant’anni sono stati pieni di tanta vita, di tanti frutti, anche di tante difficoltà. Ma ciò che è stato costruito è il dono più bello e la vita continua ancora oggi, fiorente”. A conclusione della giornata un gesto emblematico, carico di significato. Alcuni palloncini rossi a forma di cuore sono stati lanciati verso il cielo. Ciascun palloncino aveva il nome di uno dei primi membri di Rinnovamento nello Spirito a Comiso: un gesto che ha suggellato, in qualche modo, il legame tra terra e cielo.