Momenti significativi, carichi di pathos religioso, in cui la tradizione ha continuato a farla da padrone, quelli che, ieri, hanno caratterizzato i solenni festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate a Giarratana. Complice anche la bella giornata, soprattutto in occasione delle ore antimeridiane, le processioni in programma, che erano state rinviate di una settimana a causa del maltempo, sono state molto partecipate dai fedeli. Tutto ciò ha consentito di onorare al meglio una delle figure più venerate nel centro collinare degli Iblei. Numerose presenze anche in occasione della tradizionale cerimonia di benedizione degli animali che ha avuto per cornice il sagrato antistante la chiesa Madre. A presiedere i riti religiosi l’amministratore parrocchiale, il sacerdote Salvatore Puglisi. I componenti del comitato, durante la mattinata, hanno portato a spalla il secentesco simulacro per le viuzze della cittadina vecchia. Una fase particolarmente suggestiva è stata quella, poi, caratterizzante la preghiera dell’Angelus domini nella chiesa di San Bartolomeo apostolo, patrono di Giarratana. Anche in questo caso una grande partecipazione di fedeli a testimoniare l’attenzione verso il suggestivo rito. Nelle ore serali, quindi, la processione vespertina sino al momento conclusivo con la reposizione del simulacro. “La festa, in città – afferma Gianluca Manenti, presidente provinciale Confcommercio Ragusa, che ha sostenuto l’evento sul piano mediatico – è molto sentita e affonda le radici in antiche tradizioni. Anche ieri la consistente partecipazione fatta registrare è sintomatica dell’attenzione nei confronti di eventi che parlano della storia delle nostre realtà urbane e che possono rappresentare anche una occasione di sviluppo”. Un’appendice ai festeggiamenti è quella in programma l’11 aprile quando alle 19, nella basilica di Sant’Antonio abate, ci sarà l’estrazione dei biglietti della lotteria dedicata al santo. I numeri vincenti saranno poi pubblicati sulla pagina Facebook “Parrocchia Maria Ss. Annunziata e San Giuseppe”.