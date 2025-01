Si sono svolti nel pomeriggio, nella chiesa di San Bartolomeo, i funerali di Adolfo Padua. E’ venuto a mancare all’età di 80 anni per un tumore che non gli ha lasciato scampo sebbene all’inizio sembra che le cure avessero dato risultati insperati. Numerose le personalità presenti e i rappresentanti delle istituzioni per una figura che ha saputo incarnare vari profili: è stato infatti medico, consigliere provinciale, sindaco di Scicli e, soprattutto, uomo di sport. Al fratello Salvatore, infatti, è dedicato il premio più prestigioso del nostro territorio, il Padua appunto, che celebra l’atleta dell’anno. Ad officiare il rito funebre don Pietro Zisa e don Ignazio La China. In prima fila la moglie, con i figli Adriano e Elvira. Ma tante erano le figure pubbliche che erano in chiesa. A cominciare dal sindaco di Scicli, Mario Marino, dalla sindaca di Modica e delegata provinciale del Coni, Maria Monisteri. Anche il sindaco di Vittoria Francesco Aiello, che non era presente, ha voluto fare arrivare un messaggio di cordoglio. Era presente con la fascia, infatti, l’assessore Cesare Campailla. L’auspicio di tutti è quello che il premio Padua possa ancora vivere non solo nella memoria di Salvatore Padua, adorato fratello di Adolfo ma, oggi più che mai, di Adolfo stesso.