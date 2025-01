Finisce vittima della truffa del finto carabiniere. Un nuovo caso a Scicli. E’ accaduto a una anziana residente nel centro storico che ha consegnato soldi e oggetti d’oro a una donna che si era presentata per nome e per conto di un finto carabiniere. Ma andiamo con ordine. Una donna riceve la telefonata di una persona che si presenta come un sottoufficiale dei carabinieri in servizio, nello specifico come maresciallo dell’Arma. Avrebbe informato l’anziana che il figlio aveva avuto un incidente che gli aveva procurato l’arresto. Arresto che poteva rientrare solo se fosse stata pagata una cauzione. A stretto giro, si è subito presentata una complice del finto carabiniere che ha recuperato la merce pattuita tra denaro e oggetti d’oro. A nulla, dunque, sono serviti gli appelli che negli ultimi giorni si sono susseguiti da parte dei rappresentanti delle istituzioni mentre i carabinieri, quelli veri, hanno avviato le indagini per risalire agli autori della nuova truffa che si è consumata in provincia di Ragusa. Un nuovo episodio quello che si è verificato a Scicli che crea apprensione tra la comunità.