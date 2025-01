Una bella e significativa festa. Dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie. Così, al santuario del Carmine, sono state vissute le giornate dedicate a Gesù bambino di Praga, con momenti speciali di comunione e di fraternità. “Vere e proprie occasioni di grazia – sottolinea il priore dei Padri carmelitani scalzi, padre Gianni Iacono ocd – che hanno consentito di stare assieme e di animare sempre più delle fasi davvero coinvolgenti”.

Domenica scorsa, in particolare, dopo la santa messa mattutina caratterizzata dalla benedizione dei bambini, c’è stato il concerto del coro Mariele Ventre diretto dalla maestra Giovanna Guastella, una iniziativa musicale che ha riscosso l’apprezzamento di tutti i presenti. Ma ancora più appassionante è stata l’animazione per i bambini in piazza curata dai clown dell’associazione “Ci ridiamo su” che, con la loro consueta verve, hanno dimostrato di essere non solo sul pezzo ma anche di riuscire a stimolare le corde della creatività dei più piccoli. Sabato, invece, c’era stata la solenne concelebrazione eucaristica che, presieduta da padre Gianni Iacono ocd, era stata caratterizzata, al termine, dall’unzione con l’olio benedetto, proveniente dal santuario di Arenzano, dove si venera Gesù bambino di Praga.

Il simulacro dalle dimensioni contenute anche al santuario del Carmine dove è stato portato in processione dai più piccoli, tra l’altro benedetti per l’occasione durante il rito religioso, come gesto simbolico e significativo che ha reso le celebrazioni ancora più importanti per tutti i fedeli che sono accorsi a partecipare a questa fase in grado di riempire il cuore e che, come ogni anno, si ripete a cura dei Padri carmelitani scalzi che da tempo coltivano questo speciale culto.