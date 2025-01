Un altro ricco fine settimana al teatro Badia di corso Italia 103 a Ragusa, con eventi tutti da scoprire. Due gli appuntamenti che si annunciano ricchi di interesse. A cominciare da quello in programma venerdì 31 gennaio alle 21 con la ballerina professionista Nadasri (nella foto) che presenterà un viaggio in musica per scoprire l’India a pazzi di danza. Ingresso al teatro, con piccolo rinfresco a tema, 10 euro a persona.

“Nadasri – sottolinea il direttore artistico Maurizio Nicastro – è un personaggio iconico di questa disciplina che non mancherà di attirare l’attenzione e l’interesse anche di chi non ne ha mai sentito parlare. Anzi, sarà l’occasione per una full immersion in un mondo tutto da scoprire”. Nadasri ha cominciato lo studio del teatro danza Bharatanatyam nel 1997. Dal 2004 ha intensificato sempre più i suoi soggiorni nell’India del Sud fino a stabilirvisi definitivamente. Si è laureata nel 2010 in Lingua e Letteratura Cinese, divenendo così mediatrice linguistica e culturale, e approfondendo alcuni aspetti filosofico culturali dell’arte del movimento. Altro appuntamento previsto è quello di domenica 2 febbraio. Torna, infatti, a grande richiesta, “Amore coniugale”, la pièce prodotta da Mania creativa e che è caratterizzata da una serie di menages di coppia visti dalla camera da letto, con un alternarsi di scene e monologhi, oltre a dialoghi e riflessione, che presuppongono un confronto aperto verso il pubblico. L’apertura del sipario è per le 18,30 mentre il costo del biglietto è di 12,50 euro. Per informazioni e prenotazioni 333.4183893.