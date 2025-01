Dall’1 al 12 febbraio, in occasione del Giubileo per il 75esimo anniversario di fondazione della Diocesi di Ragusa, su iniziativa della Sottosezione Unitalsi di Ragusa, le reliquie di Santa Bernadette Soubirous, saranno in pellegrinaggio in tutti i comuni della Diocesi. L’urna con le reliquie di Santa Bernadette sarà accolta in tutte le chiese madri, in alcuni santuari e monasteri nonché nelle case di riposo ed in ospedale, a rimarcare fortemente il messaggio di Lourdes: amore per Maria Immacolata e cura per gli ammalati. Le reliquie della santa arriveranno sabato primo febbraio alle 17 a Comiso presso la basilica dell’Annunziata, accolte dal Vescovo monsignor Giuseppe La Placa; nei giorni a seguire saranno poi esposte alla preghiera e alla devozione dei fedeli a Vittoria presso la basilica di San Giovanni Battista (2 febbraio); ad Acate (giorno 3), presso la chiesa madre di San Nicola di Bari; a Santa Croce Camerina (4) e a Marina di Ragusa (5), per poi essere trasferite a Chiaramonte Gulfi (6), a Giarratana (7) e presso il Santuario diocesano dell’Addolorata a Monterosso Almo (8) che è chiesa giubilare, cioè luogo nel quale è possibile conseguire l’indulgenza plenaria durante questo Anno Santo; saranno successivamente accolte anche presso la chiesa parrocchiale di San Giacomo Bellocozzo (9), prima di raggiungere Ragusa (giorno 10). Il programma della Peregrinatio delle reliquie di Santa Bernadette avrà il suo culmine nella giornata dell’11 febbraio, Festa della Beata Vergine di Lourdes e XXXIII Giornata Mondiale del Malato; in quella giornata le reliquie saranno accolte presso la chiesa di San Michele a Ragusa e nel pomeriggio in Cattedrale dove alle 16, per iniziativa dell’Ufficio per la Pastorale della Salute, sarà celebrato il Giubileo degli Ammalati e del Volontariato sanitario. Nell’intenso programma anche alcuni particolari momenti di preghiera comunitaria e di spiritualità: a cominciare da giovedì 6 febbraio alle 20 a Chiaramonte Gulfi presso il Monastero delle Carmelitane mentre giorno 9, domenica, alle 20 presso la chiesa del Monastero delle Carmelitane di Ragusa è previsto un Concerto Preghiera, animato dalla comunità del Seminario e dal Coro Jubilate Gentes, meditazione che metterà insieme i pensieri raccolti nel Quaderno delle note intime di Santa Bernadette Soubirous con gli scritti della Beata Madre Candida dell’Eucarestia. La veglia di preghiera “Bernadette una di noi”, preparata dall’Ufficio per la Pastorale Giovanile e rivolta ai ragazzi ed ai giovani, sarà proposta lunedì 10 alle ore 20 presso la chiesa di San Pio X a Ragusa. Il Reliquario partirà giorno 12 febbraio per il ritorno a Lourdes da piazza Cappuccini, dopo il commiato presso la chiesa di San Francesco d’Assisi.